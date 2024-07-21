Çocuğu olanlar dikkat! Başvurular açıldı: Her ay düzenli olarak hesaplara yatacak

21 Temmuz 2024 15:22 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 15:55

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Ekonomik destek başvuruları başladı. Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte, SED ödemeleri arttı. Bu kapsamda çocuk başına sağlanan maddi destek tutarları artırıldı. İşte yeni zam SED ödemeleri.

ÇOCUK BAŞINA SAĞLANAN MADDİ DESTEK TUTARI ARTTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelere yönelik çocuk yardımı yapıyor.

Ekonomik zorluklar yaşayan aileler için müjde geldi. Yeni düzenlemeyle birlikte çocuk başına yapılan yardımlar yükseldi. Hesaplara yatan destek ödemeleri zamlandı.

Çocuk başına yapılan destek ödemeleri için başvurular açıldı. Başvurular her ayın 15-31 arası yapılabilir.

ZAMLI ÇOCUK YARDIMI ÖDEMESİ

çocuk başına sağlanan yardımların zamlı tutarları şöyle;

1-2 çocuklu ailelere aylık 417 TL, yılda toplam 5.004 TL,

3 çocuklu ailelere aylık 572 TL, yılda toplam 6.864 TL,

4 çocuklu ailelere aylık 656 TL, yılda toplam 7.872 TL,

5 ve daha fazla çocuklu ailelere aylık 775 TL,

ÇOCUK PARASI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezlerine giderek başvuru yapabilirsiniz.

5 ve üzeri çocuğu olan aileler için yıllık toplam 9.306 TL nakdi destek sağlanacak.

E-devlet üzerinden çocuk yardımına www.turkiye.gov.tr sitesinden e-devlet şifreniz ile sisteme girdikten sonra arama kısmından “Kamu Personeli Aile Bildirimi” yazın.

“Uygulamaya Git” düğmesine basın. 5 saniye sonra “Aile Yardımı ve Aile Durum Ekranı”na bağlanarak başvuru yapabilirsiniz.

Yapılan zamlarla birlikte ailelerin maddi yükü hafifletilerek, çocukların ihtiyaçlarının daha iyi karşılanıyor.