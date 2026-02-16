Coinbase CEO'sundan dikkat çeken çıkış: Küçük yatırımcı alıma geçti

"DÜŞÜŞTE ALIM" EĞİLİMİ GÜÇ KAZANDI

Armstrong, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede, kullanıcıların fiyatlardaki gerilemeyi bir fırsat olarak gördüğünü belirtti. Yani klasik “düşüşte alım” stratejisi devrede.

Özellikle Bitcoin ve Ethereum tarafında dikkat çekici bir tablo var. Yatırımcıların birim bazında varlıklarını artırdığı ifade ediliyor. Bu da şunu gösteriyor: Piyasa düşse bile küçük yatırımcı satış baskısına katılmıyor. Aksine, alım yönünde pozisyon alıyor.