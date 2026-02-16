Coinbase CEO'sundan dikkat çeken çıkış: Küçük yatırımcı alıma geçti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kripto piyasasındaki dalgalanmaya rağmen bireysel yatırımcıların satışa yönelmediği, aksine düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdiği açıklandı.
Kripto para piyasaları dalgalı bir seyir izlerken, yatırımcı cephesinde tablo sanıldığı kadar karamsar değil. Brian Armstrong, mevcut piyasa koşullarında kullanıcı davranışına ilişkin paylaştığı verilerle bu algıyı bir nebze kırdı.
Armstrong'un aktardıklarına göre, bireysel yatırımcılar geri çekilmek yerine pozisyonlarını koruyor. Hatta bazı varlıklarda artırıyor da.
Armstrong, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede, kullanıcıların fiyatlardaki gerilemeyi bir fırsat olarak gördüğünü belirtti. Yani klasik “düşüşte alım” stratejisi devrede.
Özellikle Bitcoin ve Ethereum tarafında dikkat çekici bir tablo var. Yatırımcıların birim bazında varlıklarını artırdığı ifade ediliyor. Bu da şunu gösteriyor: Piyasa düşse bile küçük yatırımcı satış baskısına katılmıyor. Aksine, alım yönünde pozisyon alıyor.
Açıkçası bu tablo, kısa vadeli paniğin yerini daha temkinli ama kararlı bir duruşa bıraktığını düşündürüyor.
Armstrong'un paylaştığı bir diğer veri ise şubat ayına ilişkin. Buna göre Coinbase müşterilerinin büyük çoğunluğunun bakiyeleri, aralık ayındaki seviyelere eşit ya da daha yüksek.
Piyasa dalgalansa da yatırımcıların önemli bir bölümü varlıklarını tutmayı tercih ediyor. Kripto dünyasında sıkça kullanılan “HODL” yaklaşımı, yani uzun vadeli elde tutma eğilimi, güç kazanmış görünüyor.