Coinbase CEO'sundan dikkat çeken çıkış: Küçük yatırımcı alıma geçti

Şubat 16, 2026 10:01
1
Coinbase CEO'sundan dikkat çeken çıkış: Küçük yatırımcı alıma geçti

Kripto piyasasındaki dalgalanmaya rağmen bireysel yatırımcıların satışa yönelmediği, aksine düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdiği açıklandı.

2
Coinbase CEO'sundan dikkat çeken çıkış: Küçük yatırımcı alıma geçti

Kripto para piyasaları dalgalı bir seyir izlerken, yatırımcı cephesinde tablo sanıldığı kadar karamsar değil. Brian Armstrong, mevcut piyasa koşullarında kullanıcı davranışına ilişkin paylaştığı verilerle bu algıyı bir nebze kırdı.

3
Coinbase CEO'sundan dikkat çeken çıkış: Küçük yatırımcı alıma geçti

Armstrong'un aktardıklarına göre, bireysel yatırımcılar geri çekilmek yerine pozisyonlarını koruyor. Hatta bazı varlıklarda artırıyor da.

4
Coinbase CEO'sundan dikkat çeken çıkış: Küçük yatırımcı alıma geçti

"DÜŞÜŞTE ALIM" EĞİLİMİ GÜÇ KAZANDI

Armstrong, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede, kullanıcıların fiyatlardaki gerilemeyi bir fırsat olarak gördüğünü belirtti. Yani klasik “düşüşte alım” stratejisi devrede.

Özellikle Bitcoin ve Ethereum tarafında dikkat çekici bir tablo var. Yatırımcıların birim bazında varlıklarını artırdığı ifade ediliyor. Bu da şunu gösteriyor: Piyasa düşse bile küçük yatırımcı satış baskısına katılmıyor. Aksine, alım yönünde pozisyon alıyor.

5
Coinbase CEO'sundan dikkat çeken çıkış: Küçük yatırımcı alıma geçti

Açıkçası bu tablo, kısa vadeli paniğin yerini daha temkinli ama kararlı bir duruşa bıraktığını düşündürüyor.

BAKİYELER ARALIK AYININ ÜZERİNDE

Armstrong'un paylaştığı bir diğer veri ise şubat ayına ilişkin. Buna göre Coinbase müşterilerinin büyük çoğunluğunun bakiyeleri, aralık ayındaki seviyelere eşit ya da daha yüksek.

6
Coinbase CEO'sundan dikkat çeken çıkış: Küçük yatırımcı alıma geçti

Piyasa dalgalansa da yatırımcıların önemli bir bölümü varlıklarını tutmayı tercih ediyor. Kripto dünyasında sıkça kullanılan “HODL” yaklaşımı, yani uzun vadeli elde tutma eğilimi, güç kazanmış görünüyor.

