Çok çalışana daha fazla emekli maaşı! Emekli aylıklarında oluşacak fark için aralık ayına dikkat

07 Kasım 2024 13:33 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 13:46

Emekli maaşları için dikkat çeken öneri HAK-İŞ'ten geldi. Çalışan daha fazla maaş alsın önerisinde bulunan HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, 2024 ve 2025 yıllarında emekli aylıklarında oluşacak farka ilişkin açıklama yaptı. "Emeklilik Sisteminin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu" başlıklı yayınlanan HAK-İŞ'ten emeklilik raporunda reform çağırıları yankılandı. İşte emeklilik sisteminde köklü düzenleme önerisi.

Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda emekli maaşlarında oluşacak fark için çalışma yapılmasını isteyen HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, yankı uyandıran bir çağrıda bulundu. HAK-İŞ tarafından yayınlanan emeklilik raporunda "Çalışan daha fazla maaş alsın" önerisi yer aldı. Rapor HAK-İŞ Akademi tarafından hazırlandı.

HAK-İŞ'TEN EMEKLİLİK RAPORU

Türkiye’deki emeklilik sisteminin sorun ve çözüm önerileri ele alınmaya devam ediyor. Son olarak HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, 2024 ve 2025 yıllarında emekli aylıklarında oluşacak fark için çalışma yapılmasını talep etti. HAK-İŞ, bu kapsamda "Emeklilik Sisteminin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu" başlıklı metni yayınladı ve çalışmaya devam edenlerin daha fazla maaş alması gerektiğini ifade etti.

2024-2025 2025'TE AYLIKLARINDA OLUŞACAK FARK

HAK-İŞ Başkanı Arslan, daha az maaş bağlamasından ötürü yaşanan mağduriyeti yeniden gündeme taşıdı. Arslan'ın açıklamaları şöyle;

“HAK-İŞ olarak bu sorunu köklü bir çözüm olarak görüyoruz. Bugün 2024 yılında emekli olan bir işçi, eğer 2025 yılında emekli olursa yüzde 35’e varan gelir kaybını, maaş kaybını tartışmaktan öteye büyük bir reformdan bahsediyoruz.

FAZLA PRİM ÖDEYİP AZ MAAŞ ALMAK DOĞRU DEĞİL

Bizim düzenlememiz şu; sistemde kalan yani emekli olmadan çalışmaya devam eden insanlar ne kadar fazla sistemde kalırsa o kadar fazla maaş alır. Bu eşyanın tabiatı da bu olması gerekiyor. Daha fazla prim ödeyip, daha az maaş almak; bu gerçekten doğru bir tutum değil. Bundan vazgeçilmeli."

ARALIK AYININ SONUNA KADAR DÜZENLEME YAPILABİLİR

Henüz iki ayımız var. Kasım ve aralık ayı. Belki aralık ayının sonuna kadar bir düzenleme yapılabilir. Beklentimiz var. Eğer yapılmazsa bir taraftan erken emekliliği eleştirenler, EYT’yle sosyal güvenlik sistemimize yeni yük getirildi diyenler, emeklilerle ilgili sendikaları suçlayanlar, ki bizi de suçluyorlar."