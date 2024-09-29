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Çorum moru yüzleri güldürdü! Şimdi Dubai yolcusu

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Eylül 2024 12:15 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 12:16

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hasadı yapılan Çorum moru soğanlar Dubai'ye gidiyor. Çorum moru soğanı geçen yıla göre rekoltede artış gösterdi.

Sivas​'ın Şarkışla​ ilçesinde hasadı yapılan Çorum moru soğan geçen yıla göre rekoltede artış gösterdi ve yüzleri güldürdü. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Adem Topal, yaklaşık 5 yıl önce soğan üretimine başladı. Topal, nisan ayında Sağır mevkiinde 550 dönüm araziye iki çeşit soğan ekti. Ekilen beyaz ve Çorum moru soğanlar sezonun gelmesiyle birlikte hasat edilmeye başlandı.

Çorum moru yüzleri güldürdü! Şimdi Dubai yolcusu - 1. Resim

DUBAİ​'YE ÇIKTI

Hasadın ardından elde edilen iki çeşit soğandan beyaz olanı Türkiye'de zincir marketlere dağıtılırken Çorum moru soğanlar ise Dubai'ye yola çıktı.

REKOLTE YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Soğan üreticisi Adem Topal, “Yaklaşık 5 yıldır Sivas'ın Şarkışla ilçesinde soğan üretimi yapmaktayım. Bu yıl 550 dönüme ekim yaptık. Rekoltemiz çok iyi. Yaklaşık 250 dönüm Çorum moru dediğimiz mor soğan 300 dönüm ise beyaz soğanımız var. Beyaz soğanları iç piyasada pazarlıyoruz. Kırmızı soğanları da Dubai'ye gönderiyoruz” dedi.

Çorum moru yüzleri güldürdü! Şimdi Dubai yolcusu - 2. Resim

Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azamet Topçu ise “Soğan açısından verimli bir yıl. Diğer ürünlerin rekoltesinde biraz düşüklük var. Alternatif ürün bakımından çok güzel bir ürün. Kendisine bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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