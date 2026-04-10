Çorum TOKİ kura sonuçları açıklandı! 2867 konutun hak sahibi belli oldu

Bu kapsamda Çorum ilimize bin 642 devam eden, 9 bin 725 konutun yanı sıra, eğitim ve sağlık yatırımları başta olmak üzere iş yerleri, cami ve millet bahçesi gibi pek çok eser kazandırıldı. Güncel rakamla toplam 31 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi. Bugün itibarıyla ülke genelinde bin 500 şantiyede 400 bin konut ve sosyal donatının inşaatı devam etmekte, 500 bin konutun proje ve tasarım çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 500 Bin Sosyal Konut Projesiyle Çorum'da konutu olmayan dar gelirli vatandaşlarımız için okulu, camisi, çarşısı ve sosyal donatıları bulunan 2 bin 867 konut daha inşa edilecektir.