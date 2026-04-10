Çorum TOKİ kura sonuçları açıklandı! 2867 konutun hak sahibi belli oldu

Çorum TOKİ 2026 kura sonuçları açıklandı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleşen törende, Yüzyılın Konut Projesi dahilinde yapılacak 2 bin 867 sosyal konutun hak sahipleri belli oldu. İşte Çorum merkez ve ilçelerindeki kura çekimine dair detaylar...
Çorum'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 867 konutun hak sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı kura çekim töreniyle belirlendi.
Noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenen kontenjan listesi şu şekilde:
Çorum İl Merkezi: 1.200 Konut
Sungurlu: 400 Konut
Alaca: 300 Konut
İskilip: 300 Konut
Osmancık: 300 Konut
Bayat: 200 Konut
Kargı: 63 Konut
Uğurludağ: 50 Konut
Mecitözü: 28 Konut
Laçin: 26 Konut
Vatandaşlar kura sonuçlarının tam listesine e-Devlet üzerinden veya TOKİ’nin resmi web sitesi aracılığıyla ulaşabilecekler.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Çorum'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilecek 2 bin 867 sosyal konutun hak sahipleri, belirlendi.
Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekim törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mustafa Levent Sungur, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatçı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Kubilay Ayvaz, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Tüm dünyaya örnek olan çalışmalarıyla, milyonlarca sosyal konut, deprem konutu yapan Bakanımız Murat Kurum'u ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Sayın Bakanımıza, ‘meydanlar yapacağız, cepheler güzelleşecek, restorasyonları yapacağız' dediğimizde, amasız, fakatsız çok samimi bir şekilde hayallerimize ortak oldu. Yaptığımız tüm çalışmalarda, kalenin restorasyonundan kültür yolundaki cephe sağlıklaştırılmasına kadar, Ulu Camiinin önündeki bankaların yıkılarak tarihi meydanın açılmasına kadar Veli Paşa Hanın restorasyonundan önünden adeta bir tablo gibi Hanönü Meydanımızın açılmasına kadar sayamayacağız bütün hayallerimizin mimarı Sayın Bakanımızdır. Konut projesi yapılıyor, büyük bir memnuniyetle öğrendim, şehit yakınlarımız, gazilerimiz kurasız ev sahibi oluyor. Çünkü onlar bu vatana canlarını vererek bunun bedelini ödedi, Bakanlığımız da bunu düşünmüş, kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Daha sonra konuşan TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da, devam eden projelerle ilgili bilgiler vererek, "Konut ve kentsel dönüşüm alanında son derece önemli adımlar atıldı. Geleceğin Türkiye'sini şekillendiren projeler hayata geçirildi. Şehir merkezlerinde vatandaşlarımızın nefes alabileceği yüzlerce millet bahçesi hizmete açıldı. İdaremiz tarafından, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Bakanımızın koordinasyonunda 2019 yılında 50 bin, 2020 yılında 100 bin, 2022 yılında 250 bin sosyal konut projesi başlatıldı. Bu projelerle milyonlarca dar gelirli vatandaşımız, güvenli ve nitelikli konutlara kavuştu. Toplamda 1 milyon 762 bin konut rakamına ulaştık.
Bu kapsamda Çorum ilimize bin 642 devam eden, 9 bin 725 konutun yanı sıra, eğitim ve sağlık yatırımları başta olmak üzere iş yerleri, cami ve millet bahçesi gibi pek çok eser kazandırıldı. Güncel rakamla toplam 31 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi. Bugün itibarıyla ülke genelinde bin 500 şantiyede 400 bin konut ve sosyal donatının inşaatı devam etmekte, 500 bin konutun proje ve tasarım çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 500 Bin Sosyal Konut Projesiyle Çorum'da konutu olmayan dar gelirli vatandaşlarımız için okulu, camisi, çarşısı ve sosyal donatıları bulunan 2 bin 867 konut daha inşa edilecektir.
Bugüne kadar 79 ilimizde kuralar çekilmiş, 403 bin 632 hak sahibi belirlenmiştir. Bugün Çorum'da, 25 Nisan'da ise İstanbul'da çekilecek kuralarla süreç tamamlanmış olacaktır" diye konuştu.
MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da emeği geçenlere teşekkür eder, "Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde Liderimiz Devlet Bahçeli'nin önderliğinde Türkiye'de konut hamlesi devam etmekte. Cumhur İttifakı olarak Allah'ın izniyle evi olmayan kimse kalmayana kadar çalışacağız. Biz Bakanımıza çok güveniyoruz, kendisinin çok çalışkan birisi olduğunu biliyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızdan, Genel Başkanımızdan, burada emeği geçen tüm hemşehrilerimizden, vatandaşlarımızdan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.
AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise yaptı konuşmada, "Sayın Bakanım gerek Çorum'da, gerek Türkiye'de yaptıklarınız herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Çorum'da millet bahçelerini, TOKİ konutlarını, sulama projelerini, içme suyu, kanalizasyonları, birçok projeyi sizin verdiğiniz katkılarla hayata geçirdik. Bugün Çorum'da meydanları, millet bahçelerini milletimizin hizmetiniz sayesinde sunduk. Pratikliğiniz, iş tutunuz, milletimize verdiğiniz değer sayesinde bugün buradayız" ifadelerini kullandı.
Emeği geçen herkese teşekkür eden AK Pati Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, "Bazılarının hayal bile edemeyeceği, maketini bile yapamayacağı 455 bin konutun mimarı bugün aramızda. Bunları yaparken çevremizde gördüğümüz huzur ortamını, kardeşlik ortamını bizlere sağlayan, başımızdan Rabbimizin hiçbir zaman eksik etmemesini dilediğim Sayın Cumhurbaşkanıma ve onun yol arkadaşlarına Çorum'dan bir kez daha hürmetlerimizi sunuyorum" dedi.
Sosyal konut projeleriyle vatandaşların geleceğe umutla baktığını dile getiren Çorum Valisi Ali Çalgan da şu ifadelere yer verdi:
"İlimiz için büyük bir önem taşıyan bu programa teşrif ederek bizleri onurlandıran Sayın Bakanımıza huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu tören hemşehrilerimizin yuva özlemini gerçeğe dönüştürecek, sosyal adaletin güçlenmesine katkı sağlayacak ve vatandaşlarımızı güvenli, huzurlu ve modern yaşam alanlarına kavuşturacak, büyük bir dönüşüm güçlü bir simgesidir.
Bu proje ile birlikte geleceğe umutla bakan bir toplumun temelleri daha da sağlamlaşmakta. Birlik ve beraberlik içinde yükselen güçlü Türkiye vizyonu bugün burada bir kez daha hayat bulmaktadır. Bu anlamlı buluşma sadece yeni konutların inşası değil, aynı zamanda milletimizin geleceğine duyduğu güvenin ve ortak yarınlara olan inancının da bir ifadesidir. Bu büyük sosyal konut projesine öncelik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve projeyi başarıyla koordine eden Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Bakanlığımızın bürokratlarına destekleri, emekleri için şükranlarımı arz ediyorum."
Bakan Kurum ve protokol üyeleri tarafından dualarla kura çekimi başlatıldı. Proje kapsamında Çorum il merkezinde inşa edilecek bin 200, Alaca ilçesinde inşa edilecek 300, Bayat ilçesinde inşa edilecek 200, İskilip ilçesinde inşa edilecek 300, Kargı ilçesinde inşa edilecek 63, Laçin'de inşa edilecek 26, Mecitözü ilçesinde inşa edilecek 28, Osmancık ilçesinde inşa edilecek 300, Sungurlu ilçesinde inşa edilecek 400, Uğurludağ ilçesinde inşa edilecek 50 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.