Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Çorum'da hayvan pazarında Kurban Bayramı haraketliliği başladı! Kilo fiyatları belli oldu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Çorum'da kurulan hayvan pazarında hayvanlara talepler arttı. Pazarda canlı kilo olarak dana 400-450 lira, düve 380-400 lira, inek de 350-370 lira arasında alıcı buluyor. İşte rakamlar ve tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 15:02

'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarında hareketlilik başladı. Çevre illerden de vatandaşların sabahın erken saatlerinde akın ettiği pazarda yoğunluk yaşanıyor.

HABERİN ÖZETİ

Çorum'da hayvan pazarında Kurban Bayramı haraketliliği başladı! Kilo fiyatları belli oldu

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Çorum hayvan pazarında hareketlilik ve yoğunluk yaşanıyor.
Çevre illerden ve ilçelerden vatandaşlar sabahın erken saatlerinde pazara akın ediyor.
Hayvan sahipleri, fiyatlarda geçen seneye göre yüzde 70 civarında bir artış olduğunu belirtiyor.
Canlı kilo olarak dana 400-450 TL, düve 380-400 TL, inek ise 350-370 TL arasında değişiyor.
Satışların genellikle tüccarlar arasında gerçekleştiği ifade ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Çorum'da hayvan pazarında Kurban Bayramı haraketliliği başladı! Kilo fiyatları belli oldu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Çorum'da kurulan hayvan pazarında hayvanlara talepler arttı. Çevre illerden ve ilçelerden kurbanlık bakmak için sabahın erken saatlerinde pazara gelen alıcılar, bütçelerine en uygun kurbanlığı bulabilmek için besicilerle sıkı pazarlıklara tutuşuyor. Fiyatların geçen seneye göre arttığını belirten hayvan sahipleri, ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Çorum'da hayvan pazarında Kurban Bayramı haraketliliği başladı! Kilo fiyatları belli oldu

FİYATLARDA YÜZDE 70 DEĞİŞİM VAR

Hayvan pazarında hayvan satışı yapan Rıfat Girişginoğlu, "Kurbanlık satışlarında şu anda talepler çok güzel. Ahırda 40 kadar hayvan sattık. Çarşamba günü inşallah Ankara'ya gideceğiz. Orada da zaten müşterilerimiz arıyor. Geçen seneye göre yüzde 70 civarında fiyatlarda bir farklılık var. O da Türkiye genelindeki tüm ekonomi şartlarında var. Canlı kilo olarak dana 400-450 lira, düve 380-400 lira, inek de 350-370 lira arasında değişiyor" dedi.

Çorum'da hayvan pazarında Kurban Bayramı haraketliliği başladı! Kilo fiyatları belli oldu

'ŞU AN TÜCCAR TÜCCARA SATIYOR'

Satışların genellikle tüccarlar arasında olduğunu ifade eden Esat Er de, "Bu sene 700 TL'den kilosunu aldığımız hayvan 600 TL'ye düştüğü için şu an tüccar tüccara satıyor. Ben ondan alıyorum başkasına 5 bin lirayla veriyorum. O başkasına 5 bin lira fazlaya veriyor. Bir şekilde çark dönüyor. Ama şu an kurban yaklaştı. Adam geliyor, bir hayvanı alıyor. Adam bin TL kapora veriyor. Hayvanı alıp gidiyor. Bu bizi sıkıştırıyor" diye konuştu.

ETİKETLER
#çorum
#kurban bayramı
#hayvan pazarı
#Kurbanlık Satışları
#Hayvan Fiyatları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.