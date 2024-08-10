Çukurova'ya dev hizmet! 8 milyon yolcuya hizmet edecek

10 Ağustos 2024 10:35 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 10:40

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katılarak açılışını gerçekleştirecek.

Türkiye'nin 58. havalimanı olacak ve Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımlarından biri olarak değerlendirilen Çukurova Havalimanı, açılışının ardından hizmete alınacak.

Havalimanı, hizmete geçtiğinde bölgenin turizmine ve ticaretine katkı sunacak.

5 MİLYON KİŞİYE HİZMET VERECEK

Çukurova Uluslararası Havalimanı, başka Mersin ve Adana olmak üzere Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığı bu şehirlende yaşayan 5 milyonun üzerindeki vatandaşa hizmet vermesi amaçlanıyor.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE İNŞA EDİLDİ

Çukurova Havalimanı, yaklaşık 244,5 milyon euro yatırım bedeliyle yap-işlet-devret modeliyle inşa edildi.

Havalimanının 25 yıl içerisinde 297 milyon 100 bin euro kira geliri sağlaması bekleniyor.

YILLIK 8 MİLYON YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP

Havalimanı yıllık 8 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.

Havalimanı, Adana ve Mersin başta olmak Osmaniye ve Niğde ile birlikte üzere Çukurova bölgesine hizmet edecek.

800 HEKTARLIK ALAN ÜZERİNE KURULU

Havalimanı 800 hektarlık alan üzerine kurulan ve 3 bin 500 metre uzunluğundaki CAT-II standartlarında piste sahip.

TÜRKİYE'NİN KARGODA İKİNCİ BÜYÜK HUBI OLACAK

Türkiye'nin kargoda ikinci büyük hubı ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olması hedefleniyor.

Kargo trafiğinin artmasıyla, bölgedeki ticaret hacminin de iki katına çıkması bekleniyor.



TERMİNAL BİNASI 110 BİN METREKARE KAPALI ALANA SAHİP

110 bin metrekare kapalı alana sahip terminal binası inşa edilen havalimanında, 40 uçak kapasiteli 217 bin metrekarelik apron, 62 bin metrekarelik kargo apronu ve 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu bulunuyor.

Ana pist uzunluğu ise 3 bin 500 metre. Bu piste en geniş gövdeli uçaklar da iniş yapabilecek.

Havalimanının doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor.

BÖLGENİN İHRACAT POTANSİYELİNİ ARTIRACAK

Havalimanı, bölgedeki işletmelerin küresel tedarik zincirine entegrasyonun kolaylaştıracak. Yerel işletmelerin küresel pazarlara entegrasyonu kolaylaşınca ihracat potansiyelleri yükselecek.

Hava taşımacılığı ile özellikle acil ve kritik malzemelerin zamanında teslimatının sağlanması, tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine yardımcı olacak.

Yerel işletmelerin küresel pazarlara entegrasyonu kolaylaşacak, ihracat potansiyelleri artacak.

HAVA KONTROL KULESİ AĞAÇ FORMUNDA

Çukurova Uluslararası Havalimanı, ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova'nın eşsiz lezzetteki narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile süslü mimarisiyle tarım ve teknolojiyi bir araya getirerek, Çukurova bölgesinin yöresel kültürünü de yansıtan bir eser.