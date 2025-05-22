Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kredi Garanti Fonu açıklaması! Yeni destek paketi yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan’ın da aralarında yer aldığı basın mensuplarına konuşan Erdoğan, Türkiye ekonomisine dair çarpıcı mesajlar verdi. Yeni bir destek paketi için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde, aralarında Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan’ın da bulunduğu gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, reel sektörün desteklenmesi için yeni bir adım atılacağını duyurdu.

"YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi politikalarının sonuç vermeye başladığını vurgularken, “İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız. Bu konuyla ilgili olarak da ilgili arkadaşlarımıza gerekli uyarıları da yaptım. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz. Bu adımı atmaya mecburuz.” ifadelerini kullandı.

MİLLİ GELİR VE İHRACATTA ARTIŞ

Ekonomideki iyileşmeye dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirinde ciddi bir artış yaşandığını söyledi. “Şu anda artık Türkiye'nin milli geliri hamdolsun güçlü bir konuma ulaştı. Göreve geldiğimizde rakamlar neydi, şu anda rakamlar nerede? İhracata bakıyorsun, ihracatta hamdolsun 265-270 milyar dolar seviyelerini yakaladık. Öbür tarafta kişi başı milli gelirimiz o yıllara göre tavan yapmaya başladı. Rezervimiz de tırmanmaya başladı. Döviz rezervi noktasında şu anda hazinemiz güçlü.” dedi.

YENİ DESTEK PAKETİ GELİYOR

Geçmişte Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden sağlanan desteklerin önemini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kredi Garanti Fonunu ben de önemsiyorum. Yani bu noktada adım atıp Kredi Garanti Fonundan tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız. Bu konuyla ilgili olarak da ilgili arkadaşlarımıza gerekli uyarıları da yaptım. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz. Bu adımı atmaya mecburuz.” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni destek paketinin bu yönde bir adım olacağını belirtti.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ VE GÜVEN ARTIŞI

Enflasyonda gözle görülür bir düşüş yaşandığını belirten Erdoğan, “Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Bu bir süreç ve devam ediyor. Ekonomide uyguladığımız reçetenin olumlu sonuçlar vermesi doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Enflasyondaki düşüş öngörülebilirliği artırıyor. Son 40 ayın en düşük seviyesini gördük.” şeklinde konuştu.

FİYAT VE FİNANSAL İSTİKRARA VURGU

Erdoğan, ekonomi yönetiminde fiyat istikrarı kadar finansal istikrar ve büyüme dinamiklerinin de gözetildiğini belirterek, bu olumlu tablonun korunması için kararlı duruşun süreceğini vurguladı.