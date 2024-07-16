Cumhurbaşkanı Erdoğan iptal etmişti Koç Holding yeniden hamle yaptı! Türkiye’nin en büyük ikinci yat limanı için teklif verecek

16 Temmuz 2024 11:32 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 11:31

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Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik olan ihalesi bugün düzenlenecek. Koç Holding, Türkiye’nin en büyük ikinci yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesine teklif vereceğini KAP'a bildirdi.

KOÇ HOLDİNG, KALAMIŞ YAT LİMANI İÇİN TEKLİF VERECEK

Koç Holding, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesine katılacak.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, 40 yıl süreyle işletilmek üzere özelleştirilecek. Özelleştirme ihalesi bugün yapılacak.

Erdoğan daha önce Koç Holding'in kazandığı Kalamış Yat Limanı ihalesini iptal etmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İPTAL ETMİŞTİ

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesi daha önce 7 Ekim 2021’de yapılmıştı.

İhaleyi 2 milyar 531 milyon lira ile Koç Holding iştiraki TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. kazanmıştı.

Rekabet Kurumu’nun onayladığı ihaleyi 12 Kasım 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da imzalamış ancak 19 Ocak 2022’de Cumhurbaşkanı Kararı ile ihale iptal olmuştu. İptalin gerekçesi kamuoyu ile paylaşılmamıştı.

Koç Holding, yeniden Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik olan ihaleye katılacağını duyurdu.

Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış, 1987 yılında hizmet vermeye başladı.