Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çağrı Bey Sondaj Gemisi'ni uğurladı: "Ramazan bereketiyle gelecek"

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü temsil eden 7. nesil Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi, Somali'de petrol ve doğal gaz aramak üzere Mersin'den yola çıktı. Dev geminin uğurlama töreninde Bakan Bayraktar ile telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizden Somali'den güzel müjdeler bekliyoruz" mesajını verdi.

Türkiye'nin enerji filosunun yeni gemilerinden Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi, bugün Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan Somali'ye törenle uğurlandı. Uğurlama töreni öncesi Taşucu Limanı'ndaki gemiye çıkarak incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yetkililerden brifing aldı. Bakan Bayraktar, brifingin ardından Mersin Valisi Atilla Toros, milletvekilleri, Somalili heyet ve gemi personelinin de bulunduğu Çağrı Bey gemisinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.

RAMAZAN BEREKETİYLE GELECEK

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda yaptığı konuşmasında, "Efendim, Çağrı Bey, malumunuz bizim en yeni sondaj gemilerimizden bir tanesi. 7. nesil ve kulesi 114 metre olduğu için Süveyş kanalından geçemiyor. Yani oradaki köprüyü geçemiyor. Malum bizim boğazlardan da geçemiyor. Dolayısıyla mecburen Cebelitarık, Güney Afrika Ümit Burnu, orayı seyretmek suretiyle yaklaşık 45- 50 gün içerisinde inşallah Mogadişu'ya varacak. Yani nisan ayının ilk haftasında biz inşallah oraya varmasını hedefliyoruz. Bu gemide 180 mürettebat var. Şimdi kaptanımız burada, bütün Mersin milletvekillerimiz, valimiz hep beraber burada gemiyi göndermek için son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir de sizlerin hayır duasını alalım dedik. İnşallah bu Ramazan öncesi, Ramazan bereketiyle de gelir, inşallah Somali'den hayırlı haberleri size, milletimize ve Somali halkına vermiş oluruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çağrı Bey Sondaj Gemisi'ni uğurladı: "Ramazan bereketiyle gelecek"

DÜNYANIN EN DERİN İKİNCİ KUYUSU KAZILACAK

Bakan Bayraktar, telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, dünyanın en derin ikinci kuyunun kazılacağı bilgisini de aktardı:

"İnşallah bu sondajlarla sadece ülkemizde değil, tüm dünyada artık Türkiye'nin bütün bu gemilerinin sesini duyacağız, duyuracağız"

Bayraktar'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gemidekilere hitap ederek, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın değerli mensupları ve Çağrı Bey Sondaj Gemimizin değerli mensupları; öncelikle bu yolculuğunuzun hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Nisan ayına kadar sürecek olan uzun bir yolculuğunuz var ama bu yolculuk, gerçekten kutlu bir yolculuk olacak ve biz sizden, Somali'den inşallah güzel müjdeler bekliyoruz, güzel haberler bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İnşallah bu sondajlarla sadece ülkemizde değil, tüm dünyada artık Türkiye'nin bütün bu gemilerinin sesini duyacağız, duyuracağız. Onun için ben bu kutlu yolculuğun hayırla vesile olmasını diliyorum ve

sizlere tekrar Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

#Ekonomi
