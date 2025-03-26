Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, Mehmet Şimşek son noktayı koydu! Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Asgari ücrete ara zam beklentileri, Türk Lirası'nın değer kaybı ve bunun enflasyon üzerindeki potansiyel etkileriyle tekrar gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerektiğinde ara zam yapılabileceğini ifade etse de, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu tartışmalara son noktayı koyarak, konuya açıklık getirdi. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar...

Son günlerde yaşanan gelişmeler piyasalarda sert dalgalanmalara yol açarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi, Türk Lirası'nın değer kaybını engellemek için bir dizi adım attı. Borsa dün toparlanma eğilimine girerek yüzde 2 oranında bir yükseliş gerçekleştirdi. Ancak ülke içinde yaşanan siyasi gelişmeler sonucunda dolar/TL 41,1 TL seviyelerine çıkarken, euro da 44,58 TL’ye yükseldi. Alınan tedbirlerle dolar/TL yaklaşık 38 TL seviyelerinde stabilize olurken, euro ise 41 TL’ye kadar geriledi.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ GÜNDEMDE

Finans piyasalarının ve vatandaşların dikkati şimdi, 3 Nisan’da açıklanacak enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Enflasyon oranı, piyasaların gelecekteki beklentilerini şekillendirecek en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, 17 Nisan’daki Merkez Bankası faiz kararı da yatırımcılar tarafından yakından izlenecek. Artan enflasyon ve faiz oranları endişeleri ise vatandaşın gündeminde asgari ücrete yapılacak ara zam tartışmalarıyla birleşmiş durumda.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak 2025’te yapılan asgari ücret zammının ardından, AK Parti’nin Bursa 8. Olağan İl Kongresi’nde ara zamla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, enflasyon oranında büyük bir sapma olması durumunda gerekli düzenlemelerin yapılacağına ancak, bu durumu engellemek için çalışmalar yapacaklarına değindi. Ayrıca, sosyal konut seferberliği başlatmayı planladıklarını belirterek, halkın refah seviyesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ NET AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücrete ara zam konusu ile ilgili açıklama yaptı. Şimşek, vatandaşın enflasyon beklentilerindeki artışa rağmen, şu an için asgari ücrete ikinci bir artış yapılmasının gerekliliği olmadığına dikkat çekti. Bakan, enflasyon oranlarındaki geçici etkilerin aylık bazda görülebileceğini, ancak yıllık enflasyon hedefinde bir değişiklik olmadığını ifade etti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerinde önemli bir değişiklik olmadığını ve Türk Lirası varlıklarındaki değer kaybının geçici bir etkisi olduğunu belirtti. Ayrıca, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında herhangi bir revizyon yapılmasının gündemde olmadığını ifade etti.