Cumhurbaşkanı Erdoğan Wall Street devleri ile bir araya geliyor!

13 Eylül 2024 12:32 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 12:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan, JPMorgan ve Goldman Sachs gibi Wall Street devleriyle 23 Eylül’de bir araya gelecek. Türkiye İş Konseyi tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısı Türkiye'nin küresel piyasalarla ilişkilerini güçlendirme ve yeni yatırımlar çekme amacıyla yapılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın 23 Eylül'de New York​'ta küresel finans piyasalarının en önemli aktörleri ile bir araya gelecek. Türkiye'nin misafirliğinde gerçekleşecek toplantıya JPMorgan​ ve Goldman Sachs​ gibi Wall Street'ın önemli kurumları ile beraber 20 Fortune 100 ABD şirketi yöneticisi yuvarlak masada bir araya gelecek.

DÜNYA DEVLERİ İLE TOPLANTI

İngiliz merkezli i Financial Times’ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 büyük ABD şirketinin üst düzey yöneticileriyle bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek. Görüşmeler, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından organize edilirken BM Genel Kurulu ile eş zamanlı eş zamanlı etkinlikler düzenlenecek.

ABD İŞ DÜNYASI İLE BİR ARAYA GELİNECEK

Toplantının organizatörü Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve konuya yakın kaynaklar, yaptıkları açıklamalarda toplantılar kapsamında Amerikan iş dünyasının önde gelen isimleri Türkiye'ye yatırım yapmak için teşvik edilecek. Planlanan 4 önemli etkinlikte Türkiye'nin küresel piyasalarla ilişkilerini güçlendirmeye yönelik önemli adımlar atılacak.

WALL STREET DEVLERİ DE TOPLANTIDA YER ALACAK

TAİK'in Financial Times’a verdiği bilgiye göre, toplantıya katılacak şirketler arasında dünyanın önde gelen finans kurumları da bulunuyor. Wall Street bankalarından JPMorgan​ ve Goldman Sachs’ın üst düzey yöneticileri de toplantılarda yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu etkinliklerde ABD’li iş dünyasının önde gelen temsilcilerini Türkiye'deki yatırım fırsatları konusunda bilgilendirecek. Böylelikle Türkiye'ye yeni yatırımlar gelmesi planlanıyor.