Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilik sistemi için köklü değişiklik mesajı: En iyisini yapmaya çalışıyoruz

21 Temmuz 2024 12:00 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 12:27

Emeklilik yaşı yükseliyor! Herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak

Emeklilik yaşı yükseliyor! Herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından Ercan Havalimanı’ndan özel uçak TC-CAN ile İstanbul’a hareket etti. Uçakta basın sözcülerinin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta gündeme gelen emeklilik sisteminde köklü değişiklik içeren yeni bir hazırlık yapıldığı iddiaları hakkında konuştu. Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'DAN EMEKLİLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından KKTC'den ayrıldı.

Uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçtiğimiz hafta basına yansıyan emeklilik sisteminde köklü değişiklik içeren yeni bir hazırlık yapıldığına şu şekilde cevap verdi;

"Bizler toplumumuzun her kesimi gibi emeklilerimizin de daima yanındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için azami gayret gösteriyor, elimizden gelenin daha fazlasını imkanlar nispetinde yapıyoruz.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Engelleri aşmayı kendimize şiar edinmiş bir iktidar olarak sürekli tüm vatandaşlarımızın refahını artırmak için sürekli yeni yol haritaları oluşturuyoruz.

Ekonomik istikrardan taviz vermeden, popülizm tuzaklarına düşmeden en rasyonel adımı nasıl atarız anlayışı içinde hareket ediyoruz. Aslında Grup Başkanımız Abdullah Güler gerekli açıklamaları yaptı.

"GRUP BAŞKANIMIZ AÇIKLADIYSA GÜNDEMİMİZDE VARDIR"

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olacağını açıkladı. Bütün bunlara rağmen muhalefet bakıyorsunuz, düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan “asgari ücret 17 bin” diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz.

Onun için de yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız. O şekilde de yola devam edeceğiz. Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret."

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR İDDİASI

Geçtiğimiz hafta tüm emeklileri ilgilendiren bir iddia ortaya atıldı.

Emeklilik sisteminde köklü değişikliklerin hayata geçeceği iddia edildi.

Buna göre; emeklilik yaşı yeniden yükselecek ve emekliler prim gün sayısına göre maaş formülü uygulanacak. Ödediği prim sayısı az olup düşük maaş alanlara ise yol, gıda, ulaşım, yakıt ve kira yardımı verilecek.