Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Bakan Işıkhan asgari ücret sorusuna cevap vermedi

25 Aralık 2024 12:17 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 12:23

Yeni asgari ücretin yankıları sürüyor. 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücret AK Parti Grup Toplantısı öncesi görüntülenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a soruldu. Yılmaz ve Işıkhan, asgari ücret sorusunu cevapsız bıraktı.

Asgari ücret zammının enflasyona etkisini açıkladı! Her şeye yüzde 30 zam mı gelecek? Olacakları tek tek anlattı

Asgari ücret zammının enflasyona etkisini açıkladı! Her şeye yüzde 30 zam mı gelecek? Olacakları tek tek anlattı

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret​ 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Yüzde 30 zam yapılan asgari ücretin yankıları hala sürerken ekonomi yönetimi konuyla ilgili yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

CEVDET YILMAZ VE BAKAN IŞIKHAN'A ASGARİ ÜCRET SORUSU

AK Parti Grup Toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücret sorusuna verdikleri cevap gündem oldu.

MECLİS'TE ASGARİ ÜCRET ZAMMINA TEPKİ

2025 yılı asgari ücret zammı, muhalefet milletvekillerinin sert eleştirilerine de neden oldu. CHP, DEM ve İYİ Parti grupları, yapılan artışı yetersiz ve halkı mağdur edici olarak nitelendirerek, hükümete karşı tepkilerini dile getirdi.