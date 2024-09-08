Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan OVP vurgusu!

08 Eylül 2024 17:58 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 17:58

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş insanlarıyla bir araya geldi. "OVP'nin ciddi anlamda çalıştığını, sonuç ürettiğini ve Türkiye'yi arzu ettiğimiz doğrultulara doğru taşıdığını düşünüyoruz" diyen Yılmaz, ekonomiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. EYT ve fiyat istikrarına da dikkat çeken Yılmaz, yapısal dönüşüm vurgusu yaptı.

Bilecik İş Dünyası Buluşması çerçevesinde iş insanlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz geçen yıl OVP'yi (Orta Vadeli Program) yaparken bugün Gazze'de yaşanan manzaralar yoktu. Dolayısıyla bunun siyasete olan etkileri kadar ekonomik, ticari birçok etkileri oluyor. Bu etkileri bir tarafa bırakacak olursak biz Orta Vadeli Programımızın ciddi anlamda çalıştığını, sonuç ürettiğini ve Türkiye'yi arzu ettiğimiz doğrultulara doğru taşıdığını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 743'üncüsü gerçekleştirilen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılmak için Bilecik'te temaslarda bulundu. Şenlik programının sona ermesinin ardından Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Davut Aynur Toplantı & Konferans Salonu'nda iş insanlarıyla bir araya geldi. Burada gerçekleştirilen 'Bilecik İş Dünyası Buluşması' isimli programda ilk olarak istek ve talepleri dinleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“BÜTÇE AÇIĞINI KONTROL ALTINDA TUTUYORUZ”

Yapmış olduğu konuşmada Orta Vadeli Programlarının ciddi anlamda çalıştığını, sonuç ürettiğini ve Türkiye'yi arzu ettikleri doğrultulara doğru taşıdığını düşündüklerini söyleyen Yılmaz, bu tarz planlarda siyasi ve toplumsal sahiplenmenin önemli olduğunu ifade etti. Kahramanmaraş depreminin, EYT'nin ve birtakım düzenlemelerin de bütçe üzerinde ciddi bir yüke neden olduğundan bahseden Yılmaz, bu tarz çeşitli artışlara rağmen bütçe açığını kontrol altında tuttuklarının mesajını verdi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ GÜÇLÜ BİR İRADE ORTAYA KOYDU”

Planların siyasi ve toplumsal sahiplenme olmadığı takdirde raflarda kalmaya mahkum olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Dünyanın en iyi planını yapın, siyasi sahiplenme ve toplumsal sahiplenme yoksa o planlar etkili bir şekilde uygulanamaz. Orta Vadeli Programımızın en büyük şansı Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü iradedir. Başından itibaren ve güncellenmiş haliyle de o Orta Vadeli Programa desteğinin, güveninin tam olduğunu ortaya koyması planımız açısından en kıymetli destektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Böyle bir siyaset, irade olmasa bir programı uygulayamazsınız. Ama bunun kadar yine önemli olan toplumsal sahiplenmedir. İş dünyamızın çeşitli kesimlerin bu planı desteklemesi, sahiplenmesi çok önemli. Bu noktada da değerli Mehmet Ergün başkanımıza, Bilecik Ticaret Sanayi Odası Başkanı'na teşekkür ediyorum. Az önce can kulağıyla dinledim. Beklentilerini ifade etti ama programa olan desteğini de çok açık bir şekilde ifade etti. Bundan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız. Değerli arkadaşlar, hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Herkes bir tarafından tuttuğu zaman, herkes bir yerinden destek olduğu zaman, katkı verdiği zaman bir şeyler başarıyorsunuz" şeklinde konuştu.

“İSTİHDAMDA CİDDİ KAYIPLAR YAŞAMADIK”

Konuşmasını sürdürürken enflasyonla ilgili detaylara da değinen Cevdet Yılmaz, "İçinden geçtiğimiz bölgesel jeopolitik ortamı da düşündüğünüz zaman büyümeyi bu yıl 4 tahmin etmiştik geçen yılki programımızda. Geldiğimiz noktada 3 buçuk civarında bir büyüme bekliyoruz. Enflasyona o tarihlerde biraz da iddialı bir şekilde girdiğimiz bir süreçti. Yüzde 33'lere kadar düşürmeyi hedeflemiştik. Oradan bir miktar satmamız oldu. Yüzde 41 buçuk diye tahmin ediyoruz bu yılsonunu. Şu an enflasyon biliyorsunuz, 51,9-52'ye yakın bir seviyede. Eylül ayı enflasyonu açıklandığında göreceksiniz ki, bu kırklı rakamlara düşmüş olacak. Yani bizim yaptığımız tahminleri söylüyorum. Yılsonunda da Merkez Bankamızın tahmin aralığına yakın üst bandın yakın bir seviyede gerçekleşmesini bekliyoruz. O da 41 buçuk olarak programda ifade ettik. Büyüme bu sene 43 buçuk dedik. Gelecek sene 4, sonra 4 buçuk, sonra 5 gibi bir toparlanma süreci öngörüyoruz büyümede. İstihdam tarafında iyiyiz. Gerçekten en mutlu olduğumuz taraflardan biri bu. Bir istikrar programı uygularken, fiyat istikrarını sağlamaya çalışırken istihdamda ciddi kayıplar yaşamadık. Bu aydan geçen yıla geçen yılın aynı ayıyla bugünkü arasındaki farka baktığımızda 1 milyon 100 bin civarında yeni istihdam üretmişiz. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam" diye konuştu.

Türkiye'nin seçimsiz döneminde reformlar gerçekleştirerek ülkeyi çok daha yüksek bir lige taşımaya kararlı olduklarının da altını çizen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kuzeyimiz, güneyimiz her tarafımız hakikaten yangın yeri. Savaşlar, çatışmalar... Bir taraftan küresel ısınma, başka bir takım dinamikler, nüfus dinamikleri ve birçok hadisenin iç içe geçtiği bir dönemdeyiz. Bu dönemde bizim mutlaka ve mutlaka yapısal dönüşümleri gerçekleştirip çok daha güçlü bir şekilde halkımızı, gençliğimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor. İşte o fırsat var karşımızda ama fırsatı özel sektörüyle gereksiz polemiklerden uzak bir şekilde değerlendirmek hepimizin sorumluluğu diye ifade etmek isterim."

Gerçekleşen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, protokol üyeleri ve birçok iş insanı katılım sağladı.