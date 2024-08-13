Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Yatırımda yeni müjdeler bekliyoruz

13 Ağustos 2024 15:40 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 15:43

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz uluslararası firmaların yatırım kararını açıkladığı döneme girdiklerini ifade etti. Yılmaz, gelecek dönemde yatırım alanında yeni müjdelerin geleceğini söyledi.

SEKTÖR PAYDAŞLARIYLA GÖRÜŞECEĞİZ

Yılmaz, özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek, katma değeri yüksek yatırımı önceleyen yatırım teşvik sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların son aşamada olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 2025-2027 yıllarını kapsayacak OVP için istişarelerine başladıklarını belirterek "Bu ay boyunca farklı sektörlerden paydaşlarımızla görüşmelerimiz devam edecek" dedi.

YENİ MÜJDELER GELECEK

Yılmaz, enflasyonla mücadelenin en önemli politika hedeflerinden biri olduğunu ifade ederek "Bunu maliye politikası ve yapısal reformlarla destekleyeceğiz" yorumunda bulundu. Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını açıkladığı bir döneme girildiğini belirten Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin de gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.