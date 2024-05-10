Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: YOİKK’te 6 madde tamam!

10 May 2024 20:43 - Güncelleme : 10 May 2024 20:51

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantıya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de katıldı.

Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yılmaz şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde; yatırım ortamını iyileştirecek ve rekabet gücünü artıracak önerilerin değerlendirildiği, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantımızı ilgili bakanlarımız, kurumlarımız ve özel sektör temsilcilerimizin geniş katılımı ile gerçekleştirdik.

Bugünkü toplantımız;

•Üç aylık periyotlar halinde izlediğimiz YOİKK Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan eylemlerde gelinen aşama,

•Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, uluslararası kuruluşların ve Türkiye’deki özel sektör çatı kuruluşlarının katılımıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında bu yılın Eylül ayında yapılacak Yatırım Danışma Konseyi toplantısının hazırlıkları,

•Eylem Planı kapsamında istihdam odaklı olarak ele alınan ve en önemli yapısal reform alanlarından biri olan Mesleki Eğitim gündeminin özel sektör odaklı olarak dönüşümü çerçevesinde gerçekleşmiştir.

Toplantımızın ve alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, kurul çalışmalarına katkı veren başta kurul üyelerimiz olmak üzere, kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum.

YOİKK EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ilişkin değişiklik ihtiyacının TBMM'ye sunulması: Bu değişiklik, yatırımcıların veri güvenliği konusundaki endişelerini gidermeyi ve Türkiye'yi bu alanda daha cazip bir yatırım destinasyonu haline getirmeyi amaçlamaktadır.

İtiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesak hale getirilmesi ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına ilişkin düzenleme çalışması yapılması: Bu düzenleme, yatırımcıların hukuki uyuşmazlıkları daha hızlı ve kolay bir şekilde çözmelerine olanak sağlayarak yatırım ortamını iyileştirecektir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ek kapasitelerin kurulabilmesine imkân sağlayacak kanuni değişiklik ihtiyacının TBMM'ye sunulması: Bu değişiklik, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik ederek enerji güvenliğini ve sürdürülebilirliğini artırmasını sağlayacaktır.

Bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesi fonlarına yönlendirilmesi amacıyla düzenleme yapılması: Bu düzenleme, girişim sermayesi yatırımlarının artmasını sağlayarak Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Uzun vadeli yatırım kredileriyle ilgili stratejik önceliklendirme çalışması yapılması: Bu çalışma, yatırımcıların uzun vadeli yatırım ihtiyaçlarının daha kolay ve uygun maliyetli bir şekilde finanse edilmesini sağlayacaktır.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışma uygulamasının devam ettirilmesi: Bu uygulama, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin daha esnek ve verimli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlayarak Türkiye'nin inovasyon kapasitesini artıracaktır.