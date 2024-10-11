Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz cari açık rakamlarını yorumladı: OVP hedefine ulaşılacak

11 Ekim 2024 12:16 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 12:25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Ağustos 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi. Bu rakam 5 yılın zirvesi olarak değerlendirilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz cari açık rakamlarını değerlendirdi. Yılmaz "OVP’de öngördüğümüz yüzde 1,7 hedefimize rahatlıkla ulaşmayı öngörüyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, Ağustos 2024​'te cari işlemler hesabı​ 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi. Bu rakam, Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek aylık cari fazla olarak ifade edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​, cari açık​ verilerini değerlendirdi.

OLUMLU GİDİŞAT DEVAM EDİYOR

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Azalan cari açık, makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor. Dış ticaret açığındaki iyileşmeye hizmetler dengesinin de destek vermesiyle cari işlemler dengesindeki olumlu gidişatın 2024 yılı ağustos ayında da korunduğunu görüyoruz.

OVP HEDEFİNE ULAŞILACAK

Cari işlemler dengesi 2024 yılı haziran ve temmuz aylarından sonra ağustos ayında da 4,32 milyar dolar fazla verdi. 2024 yılı ağustos ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açık 11,25 milyar dolara geriledi. Makroekonomik ve finansal göstergelerden aldığımız olumlu sonuçlar, uyguladığımız Ekonomi Programımızın etkinliğini göstermektedir.

Dış ticaret açığımızdaki iyileşme ve hizmet gelirlerimizin artmasıyla cari açığın azalmaya devam etmesini ve 2024 yıl sonunda cari açığın milli gelire oranı için OVP’de öngördüğümüz yüzde 1,7 hedefimize rahatlıkla ulaşmayı öngörüyoruz.