Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz işsizlik rakamlarını değerlendirdi

10 Ekim 2024 12:23 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 12:35

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon ve işsizlik rakamları ile ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada "Dezenflasyon sürecinin sağladığı öngörülebilirlik, ekonomik aktörlerin karar alma süreçlerindeki belirsizlikleri azaltmıştır" dedi.

Gıdada hile yapan firmalar! Bakanlık yeni listeyi yayımladı: Skandallara her gün bir yenisi ekleniyor

Gıdada hile yapan firmalar! Bakanlık yeni listeyi yayımladı: Skandallara her gün bir yenisi ekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ünlü köftecideki domuz eti satışıyla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ünlü köftecideki domuz eti satışıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), verilerini değerlendirdi. Enflasyonda tek haneli rakamlara gerileme hedefini vurgulayan Yılmaz, "İşgücü piyasasındaki dengeleri de gözetmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞSİZLİK ORANLARINI YORUMLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarında şunları kaydetti:

Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedeflerken, işgücü piyasasındaki dengeleri de gözetmeye devam ediyoruz. 2024 yılı Ağustos ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı​ bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 olarak gerçekleşirken, kadınlarda işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek yüzde 11,4 seviyesine gerilemiştir.

İktisadi faaliyetteki dengelenme eğilimine rağmen, işsizlik azalırken istihdam edilenlerin sayısında ve istihdam oranında yükseliş kaydedildi. İstihdamdaki artış 2024 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 100 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişiye ulaşırken, istihdam oranı da 1,3 puan artarak yüzde 49,7 seviyesine çıktı.

DEZENFLASYON SÜRECİNE DİKKAT ÇEKTİ

İstihdamdaki artış ve işsizlik oranındaki düşüş, uygulanan ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koymaktadır. Dezenflasyon sürecinin sağladığı öngörülebilirlik, ekonomik aktörlerin karar alma süreçlerindeki belirsizlikleri azaltmıştır. Enflasyon​ oranlarındaki düşüş, bireylerin ve işletmelerin geleceklerini daha kolay öngörebilmelerine imkân vererek, işgücü piyasasının daha sağlıklı işlemesini sağlayacak ve iş arayanların daha kolay ve kalıcı iş bulmasına yardımcı olacaktır.

Dengeli ve istikrarlı büyüme hedefimiz ile işgücü piyasasına yönelik yapacağımız yapısal reformların katkısıyla önümüzdeki dönemde istihdamın daha da artmasını hedefliyoruz.