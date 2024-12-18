Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücrette kritik denge uyarısı!

18 Aralık 2024 00:10 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 00:28

Asgari ücret görüşmelerinin üçüncüsüne son saatler kalmışken artık milyonlarca işçi telaffuz edilecek teklifleri merakla bekliyor. Maaşlara gelecek zam miktarı için bir yandan oranlar havada uçuşurken hükümet kanadından gelen açıklamalar da dikkat çekiyor. TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşme öncesi denge vurgusu yaptı..

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TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2025 yılı bütçeleri TBMM gündeminde ele alındı. Toplantının gündemine asgari ücret değerlendirmeleri damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücretle ilgili devam eden müzakerelere dair açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin sürdüğünü belirten Yılmaz, asgari ücretin ekonomik dengeler açısından kritik bir rol oynadığına ve kamu primlerinin bu şekilde arttığına dikkat çekti.

"ASGARİ ÜCRET ARTTIKÇA KAMUNUN PRİM GELİRLERİ ARTIYOR"

Yılmaz, "Asgari ücret ile ilgili müzakereler devam ediyor. Sonucunu hep birlikte göreceğiz. Bu konu kamuyu doğrudan etkilemiyor, aksine asgari ücret arttıkça kamunun prim gelirleri de artıyor. Ancak küçük işletmelerin ve belli bölgelerin üretim gücünü koruma açısından asgari ücretin dengeli bir yapıda olması önemli" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin artırılmasının, çalışanların refahını reel zeminde kalıcı şekilde yükseltmek için önemli olduğuna işaret eden Yılmaz, “Verimliliği artırarak çalışanlarımızın refahını sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ

Suriye’de yeni bir dönemin başladığını ve antidemokratik, otoriter yönetimin sona erdiğini belirten Yılmaz, Türkiye’nin tavrının açık olduğunu ifade eden Yılmaz, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve tüm halkı kapsayan bir siyasi yapıyı desteklediklerini söyledi.

Yılmaz, Suriye’de güvenlik ve istikrar sağlandıkça Türkiye’deki Suriyelilerin onurlu ve gönüllü bir şekilde vatanlarına dönebileceklerini ifade etti.

Yılmaz, Suriye’nin istikrarını bozmaya yönelik dış müdahaleleri, özellikle İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki faaliyetlerini tehlikeli ve gayrimeşru olarak niteledi. Filistin halkının mücadelesine de değinen Yılmaz, Türkiye’nin Filistin davasının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Yılmaz, Suriye’nin yeniden inşa sürecinin sabırla ve iş birliğiyle başarılabileceğini, Türkiye’nin bu süreçte Suriye​ halkının yanında olacağını vurguladı.