Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yılmaz, dünya ekonomisindeki belirsizlikler ve bölgede yaşanan jeopolitik risklere rağmen Türkiye'nin ihracatında artış kaydedildiğini açıkladı.

TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Yılmaz, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki rolünün güçlenmeye devam ettiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ekonomideki belirsizliklere ve bölgesel jeopolitik risklere rağmen ihracatımız, temmuz ayında yıllık yüzde 11 oranında artarak yıllıklandırılmış 269,4 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. İhracatımızın güçlü yapısı, üretim kapasitesinin genişlemesini, istihdamın güçlenmesini ve cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını desteklemekte, ayrıca Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu sağlamlaştırmaktadır.

Enerji ve imalat sanayisinde sağlayacağımız yapısal dönüşümler, yeşil ve dijital dönüşümü destekleyici adımlar ile ihracatımızın niteliğini yükseltmeye devam edeceğiz. Yüksek katma değerli üretime dayalı, dirençli ve kapsayıcı bir ekonomik yapıyı tesis etme hedefimiz doğrultusunda fiyat istikrarını sağlayan, istihdamı artıran, Türkiye'yi küresel ölçekte daha rekabetçi konuma yükseltecek politikalarla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz."

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