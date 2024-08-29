Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon muhasebesi açıklaması

29 Ağustos 2024 15:36 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 15:45

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllık cirosu 50 milyonun altında kalan işletmelerin enflasyon muhasebesi kapsamından çıkarılması için konuştu. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekonomi programını güçlü bir siyasi irade ve kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

ENFLASYON MUHASEBESİ AÇIKLMASI

"Enflasyonu düşürmeye odaklanan makro politikalarımızdan taviz vermeden, yaptığımız istişareler çerçevesinde KOBİ'ler ve yatırımcılar başta olmak üzere reel sektörümüzün taleplerine hassasiyetle yaklaşıyoruz.

Enflasyon muhasebesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından atılması öngörülen adımlar bu anlayışımızı yansıtmaktadır. Hayırlı olmasını diliyorum."