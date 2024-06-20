Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi! TOKİ'den konut çıkanlar dikkat 

20 Haziran 2024 20:52 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 20:55

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TOKİ'ye başvu yapan, kura sonuçları açıklanan ya da kurada çıkan konutların son durumuna ilişkin duyuru yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen konut kampanyalarına başvuran vatandaşlarımız; kura sonuçlarını ve proje durumlarını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilirler" denildi.

e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarda 2022 yılında kurası çekilen 250 bin konuta ilişkin projelerin ilerleme seviyeleri yer alıyor. TOKİ'nin diğer projelerinden konut sahibi olacak olanlar da ilerleme seviyelerini görebiliyor.