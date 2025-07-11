Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için gözler başvuru takviminde! Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?

Temmuz ayı ile birlikte TOKİ'nin 250 bin sosyal konut hamlesi yeniden gündemdeki yerini aldı. Uygun fiyat ve uzun vade avantajıyla ev sahibi olmayı isteyen vatandaşlar, başvuru sürecine dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesine başvurular ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen dev projede resmi başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Ancak, başvuruların ne zaman başlayacağına dair açıklamanın önümüzdeki günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılması bekleniyor.

81 İLDE KONUT SEFERBERLİĞİ

TOKİ eliyle yürütülecek proje kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde konut inşa edilecek. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yoğun talep beklendiği için bu illerde konut sayısının artırılması planlanıyor.

YATAY MİMARİ VE ÇEVRECİ TASARIM ÖN PLANDA

Projede çevreye duyarlı bir yaklaşım benimseniyor. TOKİ, konutları yerel ve yatay mimari anlayışıyla, enerji verimliliği yüksek ve çevre dostu malzemelerle inşa edecek. Ayrıca projelerde sıfır atık uyumlu sistemler ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı da önemli bir yer tutacak.

DAR VE ORTA GELİRLİ VATANDAŞA EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri ise uygun ödeme koşulları. Dar ve orta gelir grubuna hitap eden projede, vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olabilmesi hedefleniyor. Böylece yüz binlerce kişinin uygun fiyatlarla, uzun vadeli ödeme planlarıyla konut sahibi olması amaçlanıyor.

BAŞVURU SÜRECİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK

Başvuruların ne zaman başlayacağı ve detaylı şartlar, Bakanlık tarafından yapılacak açıklamanın ardından netleşecek. Sürecin TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden dijital olarak yürütülmesi bekleniyor.