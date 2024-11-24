Cüzdan dostu sıfır otomobil zamanı geldi! İndirim, takas ve sıfır faizde yıl sonu fırsatı: Marka marka detaylı liste geldi

24 Kasım 2024 11:49 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 12:20

Otomobil dünyasında indirim fırtınası başladı. Sıfır araba almak isteyenler için bayiler yıl sonu kampanyalarını duyurdu. İndirim, takas ve sıfır faiz imkanları şelale oldu aktı. Otomotiv pazarında yıl sonu kampanya yarışı sürerken bunu fırsata çevirmek isteyen alıcılar bayilere koştu. İşte otomobil severler için altın fırsat.

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Otomotiv pazarında hareketlilik sürüyor. Yıl sonunda araba alma hayalini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 2024'ün son indirim ve kampanyalarını sorguluyor. Kampanya yarışında bayilerin sunduğu indirim, takas desteği ve sıfır faiz imkanı vatandaşı cezbediyor. İşte marka marka tam liste 2024 sıfır otomobil kampanyaları.

OTOMOBİL ALIMINDA SIFIR FAİZ VE TAKAS ŞOKLARI

Yılın son dönemini noktalamaya kısa bir süre kaldı. 2024 model sıfır otomobillerde hem indirim hem de sıfır faizli kredi seçenekleri de hız kazandı. Otomobil dünyası ateş patika ilerlerken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra, Togg, Renault, Fiat, Ford, Opel, KIA, Citroen, Toyota, Hyundai, Peugeot, Chery gibi markalar da son indirim fırsatları duyuruldu. Araç satın almak isteyenler için altın niteliğinde fırsatlar bayilerde yerini aldı.

2024 YIL SONU OTOMOBİL KAMPANYALARI

İşte marka marka detaylı indirim listesi;

VOLKSWAGEN

Polo modelinde 300.000 TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faiz

SKODA

Skoda Fabia 1.320.100 TL’den başlayan fiyatlar, 100.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı

Yeni Skoda Kamiq 1.469.100 TL’den başlayan fiyatlar, 250.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz

Skoda Karoq 1.999.200 TL’den başlayan fiyat, Tüzel müşterilere 500.000 TL için 12 ay yüzde 2,99 faiz

Yeni Skoda Kodiaq tüzel müşterilere 1.000.000 TL için 12 ay yüzde 2.99 faiz fırsatı

CUPRA

CUPRA Leon ve Formentor VZ-Line 250.000 TL’ye 12 ay 0 faiz fırsatı

TOGG

Togg T10X için 700.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz ya da 700.000 TL 30 ay yüzde 2,29 faiz imkanı.

AUDİ

Q4 e-tron’a Markalı Kasko ile beraber ( veya Audi Kasko) 1.000.000 TL’ye 6 ay %0 kredi avantajı

ALFA ROMEO

Alfa Romeo Tonale, 310.000 TL'ye varan indirim

Alfa Romeo Stelvio, yüzde 13 nakit indirim avantajı

Alfa Romeo Giulia 500.000 TL, 12 ay vadede yüzde 1,99 faiz avantajı

BMW

BMW 3 Serisi Sedan, i4, X1 ve X2 1.750.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.

BMW i5 2.500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.

BMW i7 ve X7 4.000.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.

BMW X3 2.500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.

BMW 1 Serisi 500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.

BMW 2 Serisi Active Tourer, 4 Serisi Coupe 1.000.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.

BMW 7 Serisi 6.000.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.

CHERY

OMODA 5 PRO Intelligent 300.000 TL / 12 ay / yüzde 0 faiz, 100.000 TL nakit alım avantajı

Ticari müşterilerilere 600.000 TL / 6 Ay / yüzde 0 Faizli Ticari Kredi veya 100.000 TL nakit alım indirimi

OMODA 5 PRO Exceptional versiyonunda geçerli olacak 198.500 TL nakit alım avantajı

TIGGO7 PRO MAX Intelligent versiyonu 300.000 TL / 12 ay / yüzde 0 faizli kredi veya 193.000 TL nakit alım avantajı

Exceptional versiyonuna özel 300.000 TL / 12 ay / yüzde 0 faizli kredi veya 213.500 TL nakit alım avantajı

Ticari müşterilerilere TIGGO7 PRO MAX Intelligent versiyonu 600.000 TL / 6 Ay / yüzde 0 Faizli Ticari Kredi veya 193.000 TL nakit alım indirimi

TIGGO7 PRO MAX Exceptional, 600.000 TL / 6 Ay / yüzde 0 Faizli Ticari Kredi veya 213.500 TL nakit alım indirimi

TIGGO8 PRO MAX Intelligent 300.000 TL / 12 ay / yüzde 0 faizli kredi avantajı veya 145.000 TL nakit alım avantajı

TIGGO8 PRO MAX Intelligent, Ticari müşterilerilere 600.000 TL / 6 Ay / yüzde 0 Faizli Ticari Kredi veya 145.000 TL nakit alım indirimi

CİTROEN

Citroen Ami modelinde 120.000 TL 12 ay yüzde 0 ya da 200.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz

Citroen C4, Citroen C4 X, Citroen Elektrikli E-C4 ve Citroen Elektrikli E-C4 X modellerinde 200.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz kampanyası sunuluyor.

Citroen C5 Aircross 300.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz kampanyası var.

DACİA

Tüm Dacİa modellerinde 250.000 TL Kredi 12 Ay vade ve yüzde 3,45 faiz fırsatı

DFSK

Tüm binek araçlarda 200.000 TL krediye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı veya 50.000 TL peşin alım indirimi

DS

DS 4 Performance Line BlueHDi 130 Otomatik & PureTech 130 Otomatik (2024 İmal yılı), 750.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz avantajıyla

DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik & PureTech 130 Otomatik, 900.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz avantajıyla

DS 7 Opera BlueHDi 130 Otomatik (2024 İmal yılı), 650.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz avantajıyla

DS 7 E-TENSE Opera 4x4 360 (2023 imal yılı), 350.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz

DS 7 E-TENSE Opera 4x4 300 ve DS 7 E-TENSE Esprit de Voyage 4x4 300 (2023 imal yılı), 300.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz

DS 7 E-TENSE Opéra 225 ve DS 7 E-TENSE Esprit de Voyage 225 (2023 imal yılı), 250.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz

FIAT

Egea modellerinde 150.000 TL’ye varan nakit indirimi veya 100.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, 250.000 TL 12 ay yüzde 1,99 kredi fırsatı

1.4 Fire 95 HP ve 1.6 Mjet 130 HP manuel araçlar için 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, 300.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,41 faizli kredi imkanı.

500e modeli için 150.000 TL nakit indirimi ve 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,99 kredi avantajı.

Topolino'da 100.000 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz imkanı.

Fiat 500, 500X ve Panda modelinde 200.000 TL 12 Ay yüzde 1,99 Kredi Avantajı

FORD

Focus modellerinde bireysel müşteriler için 300.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faiz

Puma için 200.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faiz

Yeni Puma Titanium Otomatik modelinde yüzde 2, Mustang Mach-E'de yüzde 5, Focus’ta yüzde 6'ya varan peşin alım indirim

Yeni Kuga için 250.000 TL, 12 ay, yüzde 1,99 faiz

HONDA

Honda HR-V e:HEV Advance modeli için 155.000 TL indirim ve 250.000 TL 12 ay yüzde 2,99 kredi fırsatı

Honda Civic Executive+ 135.000 TL indirim ve 200.000 TL 12 ay yüzde 2,99 kredi fırsatı

HYUNDAİ

Hyundai ELANTRA, 60.000 TL’ye varan indirim

KONA Elektrik, 1.554.950 TL’den başlayan fiyatlar ve 300.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı

IONIQ 5, 1.810.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 300.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz

IONIQ 6, 1.765.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 300.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz

JAECOO

JAECOO 7 Revive 120.000 TL nakit alım avantajıyla birlikte 300.000 TL / 12 ay / yüzde 0 faizli kredi

JAECOO 7 Evolve versiyonu 122.000 TL nakit alım avantajı ve ticari müşterilerilere özel 600.000 TL'ye 6 Ay yüzde 0 faizli kredi

JEEP

150.000 TL 12 Ay vadede yüzde 0 faiz kredi ya da 98.000 TL’ye varan nakit indirim fırsatı

Elektrikli Jeep Avenger için 350.000 TL kredi, 12 ay vade yüzde 0 faiz imkanı veya 100.000 TL indirim

Compass e-Hybrid 200.000 TL nakit indirim imkanı

KİA

Yeni Picanto Cool 1.2L 79 PS AMT 15.000 TL indirim, 150.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz, 20.000 TL takas desteği

Stonic için 49.000 TL, Stonic Prestige Plus için 30.000 TL indirim ve 150.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz

Ceed HB Elegance 50.000 TL, Ceed HB Elegance Plus 20.000 TL indirim

Ceed SW için 150.000 TL 12 ay yüzde 0,99 faiz ve 40.000 TL takas desteği

XCeed Cool Plus 90.000 TL, XCeed Elegance Plus 166.000 TL indirim

Niro EV için 250.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz ve 40.000 TL takas desteği

Sportage Live Plus 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) ve Sportage Cool Plus 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) 250.000 TL 12 ay yüzde 2,49 faiz ve 40.000 TL takas desteği

EV6 GT-Line Long Range modelleri için 750.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz ve 40.000 TL şarj bakiyesi kampanyası.

EV9 750.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz ve 350.000 TL takas desteği

MERCEDES-BENZ

C-Serisi, E-Serisi, GLC ve EQS modelleri için kasım ayına özel 3.200.000 TL kredi kullanımında geçerli yüzde 3,65’ten başlayan faiz oranları ve 6 aydan 36 aya kadar vade imkanı

MG

MG4 XPOWER ve Marvel R 300.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz imkanı

MG4 250.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, tüzel müşteriler için 500.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,99 faiz

ZS EV 300.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, tüzel müşteriler için 500.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,99 faiz

ZS benzinli versiyonu 200.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz, tüzel müşteriler için 500.000 TL’ye 12 ay %2,99 faiz

MINI

MINI Cooper modelleri 200.000 TL 6 ay yüzde faiz, 12 ay yüzde 1,89 faiz imkanı ve 100.000 TL takas desteği

NİSSAN

Nissan Juke 100.000 TL nakit alım indirimi ve 300.000 TL 12 ay yüzde 0 faizli ticari kredi

Nissan Qashqai e-power 200.000 TL nakit alım indirimi veya ticari müşterilerilere 500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faizli ticari kredi

Yeni Qashqai Mild Hybrid 200.000 TL nakit alım indirimi ve 120.000 TL 12 Ay yüzde 0 Faizli Kredi, Ticari müşterilere 200.000 TL nakit alım indirimi ve 500.000 6 Ay yüzde 0 faizli ticari kredi

Yeni Nissan X-Trail Mild Hybrid Ticari müşterilerilere 500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faizli ticari kredi

OPEL

Corsa için 150.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz, 250.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz

Corsa Elektrik 250.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz ve 50.000 TL nakit indirimi

Mokka 150.000 TL 12 ay %0 faiz, 250.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz seçenekleri ve 40.000 TL nakit indirimi

Mokka Elektrik 250.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ve 50.000 TL nakit indirimi

Crossland 150.000 TL 12 ay %0 faiz, 250.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz seçenekleri ile 40.000 TL nakit indirimi

Astra 150.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz, 250.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz ile 50.000 TL nakit indirimi

Astra Elektrik için 250.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ile 50.000 TL nakit indirimi

Grandland için 200.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz seçeneği ile 35.000 TL nakit indirimi

PEUGEOT

Peugeot 208 120.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz

Peugeot E-208, E-308, E-2008, 408 GT 250.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz

Peugeot 2008 200.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz

Peugeot 3008, 5008, E-5008 300.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz

Peugeot E-3008 300.000 TL 12 ay yüzde 2,89 faiz

Peugeot 508 130.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz

RENAULT

Renault Megane Sedan 200.000 TL kredi 12 ay vade ve yüzde 0 faiz

Renault Clio 200.000 TL kredi 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz

Renault Megane e-tech 350.000 TL kredi 12 ay vade ve yüzde 0 faiz

Renault Megane e-tech ticari müşterilere 500.000 TL kredi 12 ay vade ve yüzde 0 faiz

SUZUKİ

S-Cross Hibrit, Vitara Hibrit ve Jimny 150.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı veya 70.000 TL nakit alım desteği

Yeni Suzuki Swift Hibrit 150.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,99 faiz

Teslime hazır sıfır kilometreli plakalı Jimny için 300.000 TL’ye 12 ay 0 faiz avantajı

TOYOTA