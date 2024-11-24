Cüzdan dostu sıfır otomobil zamanı geldi! İndirim, takas ve sıfır faizde yıl sonu fırsatı: Marka marka detaylı liste geldi
Otomobil dünyasında indirim fırtınası başladı. Sıfır araba almak isteyenler için bayiler yıl sonu kampanyalarını duyurdu. İndirim, takas ve sıfır faiz imkanları şelale oldu aktı. Otomotiv pazarında yıl sonu kampanya yarışı sürerken bunu fırsata çevirmek isteyen alıcılar bayilere koştu. İşte otomobil severler için altın fırsat.
Otomotiv pazarında hareketlilik sürüyor. Yıl sonunda araba alma hayalini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 2024'ün son indirim ve kampanyalarını sorguluyor. Kampanya yarışında bayilerin sunduğu indirim, takas desteği ve sıfır faiz imkanı vatandaşı cezbediyor. İşte marka marka tam liste 2024 sıfır otomobil kampanyaları.
OTOMOBİL ALIMINDA SIFIR FAİZ VE TAKAS ŞOKLARI
Yılın son dönemini noktalamaya kısa bir süre kaldı. 2024 model sıfır otomobillerde hem indirim hem de sıfır faizli kredi seçenekleri de hız kazandı. Otomobil dünyası ateş patika ilerlerken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra, Togg, Renault, Fiat, Ford, Opel, KIA, Citroen, Toyota, Hyundai, Peugeot, Chery gibi markalar da son indirim fırsatları duyuruldu. Araç satın almak isteyenler için altın niteliğinde fırsatlar bayilerde yerini aldı.
2024 YIL SONU OTOMOBİL KAMPANYALARI
İşte marka marka detaylı indirim listesi;
VOLKSWAGEN
Polo modelinde 300.000 TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faiz
SKODA
- Skoda Fabia 1.320.100 TL’den başlayan fiyatlar, 100.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı
- Yeni Skoda Kamiq 1.469.100 TL’den başlayan fiyatlar, 250.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz
- Skoda Karoq 1.999.200 TL’den başlayan fiyat, Tüzel müşterilere 500.000 TL için 12 ay yüzde 2,99 faiz
- Yeni Skoda Kodiaq tüzel müşterilere 1.000.000 TL için 12 ay yüzde 2.99 faiz fırsatı
CUPRA
CUPRA Leon ve Formentor VZ-Line 250.000 TL’ye 12 ay 0 faiz fırsatı
TOGG
Togg T10X için 700.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz ya da 700.000 TL 30 ay yüzde 2,29 faiz imkanı.
AUDİ
Q4 e-tron’a Markalı Kasko ile beraber ( veya Audi Kasko) 1.000.000 TL’ye 6 ay %0 kredi avantajı
ALFA ROMEO
- Alfa Romeo Tonale, 310.000 TL'ye varan indirim
- Alfa Romeo Stelvio, yüzde 13 nakit indirim avantajı
- Alfa Romeo Giulia 500.000 TL, 12 ay vadede yüzde 1,99 faiz avantajı
BMW
- BMW 3 Serisi Sedan, i4, X1 ve X2 1.750.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.
- BMW i5 2.500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.
- BMW i7 ve X7 4.000.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.
- BMW X3 2.500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.
- BMW 1 Serisi 500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.
- BMW 2 Serisi Active Tourer, 4 Serisi Coupe 1.000.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.
- BMW 7 Serisi 6.000.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.
CHERY
- OMODA 5 PRO Intelligent 300.000 TL / 12 ay / yüzde 0 faiz, 100.000 TL nakit alım avantajı
- Ticari müşterilerilere 600.000 TL / 6 Ay / yüzde 0 Faizli Ticari Kredi veya 100.000 TL nakit alım indirimi
- OMODA 5 PRO Exceptional versiyonunda geçerli olacak 198.500 TL nakit alım avantajı
- TIGGO7 PRO MAX Intelligent versiyonu 300.000 TL / 12 ay / yüzde 0 faizli kredi veya 193.000 TL nakit alım avantajı
- Exceptional versiyonuna özel 300.000 TL / 12 ay / yüzde 0 faizli kredi veya 213.500 TL nakit alım avantajı
- Ticari müşterilerilere TIGGO7 PRO MAX Intelligent versiyonu 600.000 TL / 6 Ay / yüzde 0 Faizli Ticari Kredi veya 193.000 TL nakit alım indirimi
- TIGGO7 PRO MAX Exceptional, 600.000 TL / 6 Ay / yüzde 0 Faizli Ticari Kredi veya 213.500 TL nakit alım indirimi
- TIGGO8 PRO MAX Intelligent 300.000 TL / 12 ay / yüzde 0 faizli kredi avantajı veya 145.000 TL nakit alım avantajı
- TIGGO8 PRO MAX Intelligent, Ticari müşterilerilere 600.000 TL / 6 Ay / yüzde 0 Faizli Ticari Kredi veya 145.000 TL nakit alım indirimi
CİTROEN
- Citroen Ami modelinde 120.000 TL 12 ay yüzde 0 ya da 200.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz
- Citroen C4, Citroen C4 X, Citroen Elektrikli E-C4 ve Citroen Elektrikli E-C4 X modellerinde 200.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz kampanyası sunuluyor.
- Citroen C5 Aircross 300.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz kampanyası var.
DACİA
Tüm Dacİa modellerinde 250.000 TL Kredi 12 Ay vade ve yüzde 3,45 faiz fırsatı
DFSK
Tüm binek araçlarda 200.000 TL krediye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı veya 50.000 TL peşin alım indirimi
DS
- DS 4 Performance Line BlueHDi 130 Otomatik & PureTech 130 Otomatik (2024 İmal yılı), 750.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz avantajıyla
- DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik & PureTech 130 Otomatik, 900.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz avantajıyla
- DS 7 Opera BlueHDi 130 Otomatik (2024 İmal yılı), 650.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz avantajıyla
- DS 7 E-TENSE Opera 4x4 360 (2023 imal yılı), 350.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz
- DS 7 E-TENSE Opera 4x4 300 ve DS 7 E-TENSE Esprit de Voyage 4x4 300 (2023 imal yılı), 300.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz
- DS 7 E-TENSE Opéra 225 ve DS 7 E-TENSE Esprit de Voyage 225 (2023 imal yılı), 250.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz
FIAT
- Egea modellerinde 150.000 TL’ye varan nakit indirimi veya 100.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, 250.000 TL 12 ay yüzde 1,99 kredi fırsatı
- 1.4 Fire 95 HP ve 1.6 Mjet 130 HP manuel araçlar için 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, 300.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,41 faizli kredi imkanı.
- 500e modeli için 150.000 TL nakit indirimi ve 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,99 kredi avantajı.
- Topolino'da 100.000 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz imkanı.
- Fiat 500, 500X ve Panda modelinde 200.000 TL 12 Ay yüzde 1,99 Kredi Avantajı
FORD
- Focus modellerinde bireysel müşteriler için 300.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faiz
- Puma için 200.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faiz
- Yeni Puma Titanium Otomatik modelinde yüzde 2, Mustang Mach-E'de yüzde 5, Focus’ta yüzde 6'ya varan peşin alım indirim
- Yeni Kuga için 250.000 TL, 12 ay, yüzde 1,99 faiz
HONDA
- Honda HR-V e:HEV Advance modeli için 155.000 TL indirim ve 250.000 TL 12 ay yüzde 2,99 kredi fırsatı
- Honda Civic Executive+ 135.000 TL indirim ve 200.000 TL 12 ay yüzde 2,99 kredi fırsatı
HYUNDAİ
- Hyundai ELANTRA, 60.000 TL’ye varan indirim
- KONA Elektrik, 1.554.950 TL’den başlayan fiyatlar ve 300.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı
- IONIQ 5, 1.810.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 300.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz
- IONIQ 6, 1.765.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 300.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz
JAECOO
- JAECOO 7 Revive 120.000 TL nakit alım avantajıyla birlikte 300.000 TL / 12 ay / yüzde 0 faizli kredi
- JAECOO 7 Evolve versiyonu 122.000 TL nakit alım avantajı ve ticari müşterilerilere özel 600.000 TL'ye 6 Ay yüzde 0 faizli kredi
JEEP
- 150.000 TL 12 Ay vadede yüzde 0 faiz kredi ya da 98.000 TL’ye varan nakit indirim fırsatı
- Elektrikli Jeep Avenger için 350.000 TL kredi, 12 ay vade yüzde 0 faiz imkanı veya 100.000 TL indirim
- Compass e-Hybrid 200.000 TL nakit indirim imkanı
KİA
- Yeni Picanto Cool 1.2L 79 PS AMT 15.000 TL indirim, 150.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz, 20.000 TL takas desteği
- Stonic için 49.000 TL, Stonic Prestige Plus için 30.000 TL indirim ve 150.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz
- Ceed HB Elegance 50.000 TL, Ceed HB Elegance Plus 20.000 TL indirim
- Ceed SW için 150.000 TL 12 ay yüzde 0,99 faiz ve 40.000 TL takas desteği
- XCeed Cool Plus 90.000 TL, XCeed Elegance Plus 166.000 TL indirim
- Niro EV için 250.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz ve 40.000 TL takas desteği
- Sportage Live Plus 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) ve Sportage Cool Plus 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) 250.000 TL 12 ay yüzde 2,49 faiz ve 40.000 TL takas desteği
- EV6 GT-Line Long Range modelleri için 750.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz ve 40.000 TL şarj bakiyesi kampanyası.
- EV9 750.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz ve 350.000 TL takas desteği
MERCEDES-BENZ
C-Serisi, E-Serisi, GLC ve EQS modelleri için kasım ayına özel 3.200.000 TL kredi kullanımında geçerli yüzde 3,65’ten başlayan faiz oranları ve 6 aydan 36 aya kadar vade imkanı
MG
- MG4 XPOWER ve Marvel R 300.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz imkanı
- MG4 250.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, tüzel müşteriler için 500.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,99 faiz
- ZS EV 300.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, tüzel müşteriler için 500.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,99 faiz
- ZS benzinli versiyonu 200.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz, tüzel müşteriler için 500.000 TL’ye 12 ay %2,99 faiz
MINI
MINI Cooper modelleri 200.000 TL 6 ay yüzde faiz, 12 ay yüzde 1,89 faiz imkanı ve 100.000 TL takas desteği
NİSSAN
- Nissan Juke 100.000 TL nakit alım indirimi ve 300.000 TL 12 ay yüzde 0 faizli ticari kredi
- Nissan Qashqai e-power 200.000 TL nakit alım indirimi veya ticari müşterilerilere 500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faizli ticari kredi
- Yeni Qashqai Mild Hybrid 200.000 TL nakit alım indirimi ve 120.000 TL 12 Ay yüzde 0 Faizli Kredi, Ticari müşterilere 200.000 TL nakit alım indirimi ve 500.000 6 Ay yüzde 0 faizli ticari kredi
- Yeni Nissan X-Trail Mild Hybrid Ticari müşterilerilere 500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faizli ticari kredi
OPEL
- Corsa için 150.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz, 250.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz
- Corsa Elektrik 250.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz ve 50.000 TL nakit indirimi
- Mokka 150.000 TL 12 ay %0 faiz, 250.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz seçenekleri ve 40.000 TL nakit indirimi
- Mokka Elektrik 250.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ve 50.000 TL nakit indirimi
- Crossland 150.000 TL 12 ay %0 faiz, 250.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz seçenekleri ile 40.000 TL nakit indirimi
- Astra 150.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz, 250.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz ile 50.000 TL nakit indirimi
- Astra Elektrik için 250.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ile 50.000 TL nakit indirimi
- Grandland için 200.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz seçeneği ile 35.000 TL nakit indirimi
PEUGEOT
- Peugeot 208 120.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz
- Peugeot E-208, E-308, E-2008, 408 GT 250.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz
- Peugeot 2008 200.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz
- Peugeot 3008, 5008, E-5008 300.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz
- Peugeot E-3008 300.000 TL 12 ay yüzde 2,89 faiz
- Peugeot 508 130.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz
RENAULT
- Renault Megane Sedan 200.000 TL kredi 12 ay vade ve yüzde 0 faiz
- Renault Clio 200.000 TL kredi 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz
- Renault Megane e-tech 350.000 TL kredi 12 ay vade ve yüzde 0 faiz
- Renault Megane e-tech ticari müşterilere 500.000 TL kredi 12 ay vade ve yüzde 0 faiz
SUZUKİ
- S-Cross Hibrit, Vitara Hibrit ve Jimny 150.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı veya 70.000 TL nakit alım desteği
- Yeni Suzuki Swift Hibrit 150.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,99 faiz
- Teslime hazır sıfır kilometreli plakalı Jimny için 300.000 TL’ye 12 ay 0 faiz avantajı
TOYOTA
- Corolla modelinde 200.000 TL'ye varan indirimle 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlar
- Corolla Cross Hybrid 190.000 TL'ye varan indirim
- C-HR Hybrid 160 TL’ye varan indirim