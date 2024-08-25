Dağa taşa karpuz ektiler, fiyatı yüzde 100 düştü! Üretici 'Bedava' diyerek anlattı

25 Ağustos 2024 16:53 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 16:54

Her sene nisan-mayıs döneminde çarşı ve pazarda satışa sunulan karpuz yaz sezonu boyunca en çok tercih edilen meyvelerden biri. Bu yıl karpuzdan yüksek verim alınması ve ihracatın az olması karpuz fiyatlarını yüzde 100 düşürdü.

TEZGAHTA 5 TL’YE KADAR DÜŞTÜ

Alınan yüksek verimle karpuzdan yüzde 100’den fazla indirimle satıldı. Tüketicinin yoğun ilgisi de devam ediyor. Müşterilerin talebinden memnun olduğunu ifade eden esnaf geçtiğimiz sene karpuzun tarlada 12 TL, tezgahta 15 TL olduğunu hatırlattı.

Bu sene ise yazın vazgeçilmez meyvesi tarlada 2 TL, tezgâhta 5 TL oldu. Pazarcı esnafı, verimin yanı sıra ihracatın da az olması nedeniyle malın yurt içerisinde kaldığını ve buna bağlı fazladan bolluk olduğunu belirtti.

Yaşanan durumun tezgahlara yansıması nedeniyle malı elden çıkartabilmek için de ucuza satış yaptıklarını sözlerine ekleyen esnaf, karpuzun kalitesinde hiçbir sorun olmadığını ve vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını aktardı.

DAĞA TAŞA KARPUZ EKTİLER

Pazarcı esnafı Atakan Aslanbenzer, "Vatandaşın ilgisi çok iyi. Bir de fiyatlar bayağı düştü” diyerek şunları kaydetti: Bu sene dağ, taş demeden her yere karpuz ekildiği için mal bedava.

O yüzden de domates de ucuz karpuz da. Ancak mal dışarıya satılmıyor yani ihracat yok. Her yer kavun karpuz ancak yurt dışına satılmadığından mal kendi ülkemize kaldı.

Karpuz geçen sene tarlada 12 liraydı, bu sene tarlada 2 lira. Tezgahta ise geçen sene 15 liraydı, bu sene 5 lira. Yani yüzde yüzden fazla bir indirim oldu. Kalitede de sıkıntı yok. Karpuzun kaliteli cinsini ektiğin zaman hem verimi hem de kendisi güzel olur.