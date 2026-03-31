Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dağlarda kendi kendine yetişiyor! Günde 21 bin lira kazandırıyor

Mart 31, 2026 13:45
1
Dağlarda kendi kendine yetişiyor! Günde 21 bin lira kazandırıyor

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Değirmendere beldesinin yüksek kesimlerinde yetişen çiriş otu, baharın gelişiyle birlikte yeniden toplanmaya başlandı.

2
çiriş otu

LEZZETİ VE BESİN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK 

Değirmendere beldesinin yüksek kesimlerinde kayalık alanlarda yetişen çiriş otu, hem lezzeti hem de besin değeriyle dikkat çekiyor. 

3
Dağlarda kendi kendine yetişiyor! Günde 21 bin lira kazandırıyor

KULLANIM ALANLARI ÇOK ÇEŞİTLİ 

Çiriş otu; börek, boranı ve pilav gibi birçok yemekte kullanılırken, aynı zamanda kışlık olarak da hazırlanabiliyor. Yöre halkı çirişi kavurma ya da otlu börek şeklinde tüketmeyi tercih ediyor.

4
Dağlarda kendi kendine yetişiyor! Günde 21 bin lira kazandırıyor

Göksun'da yaşayan vatandaş Halil İbrahim Algan, Değirmendere çirişinin diğer bölgelerde yetişen türlerden farklı özellikler taşıdığını belirterek, "Yüksek rakımlarda yetişmesi, dayanıklılığı ve kendine has hoş tadıyla öne çıkıyor. 

Kayalık alanlarda yetiştiği için vitamin bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip" dedi.

5
Dağlarda kendi kendine yetişiyor! Günde 21 bin lira kazandırıyor

KİLOSU 300 TL 

Çiriş toplamanın oldukça zahmetli bir süreç olduğunu ifade eden Algan, "Ortalama 70 kilogram ürün toplamak için yaklaşık 30 kilometrelik zorlu bir yolculuk yaptık. Ürünün kilosu şu anda 300 TL'ye kadar alıcı buluyor" diye konuştu.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.