Dağlarda kendi kendine yetişiyor! Günde 21 bin lira kazandırıyor

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Değirmendere beldesinin yüksek kesimlerinde yetişen çiriş otu, baharın gelişiyle birlikte yeniden toplanmaya başlandı.
LEZZETİ VE BESİN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK
Değirmendere beldesinin yüksek kesimlerinde kayalık alanlarda yetişen çiriş otu, hem lezzeti hem de besin değeriyle dikkat çekiyor.
KULLANIM ALANLARI ÇOK ÇEŞİTLİ
Çiriş otu; börek, boranı ve pilav gibi birçok yemekte kullanılırken, aynı zamanda kışlık olarak da hazırlanabiliyor. Yöre halkı çirişi kavurma ya da otlu börek şeklinde tüketmeyi tercih ediyor.
Göksun'da yaşayan vatandaş Halil İbrahim Algan, Değirmendere çirişinin diğer bölgelerde yetişen türlerden farklı özellikler taşıdığını belirterek, "Yüksek rakımlarda yetişmesi, dayanıklılığı ve kendine has hoş tadıyla öne çıkıyor.
Kayalık alanlarda yetiştiği için vitamin bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip" dedi.
KİLOSU 300 TL
Çiriş toplamanın oldukça zahmetli bir süreç olduğunu ifade eden Algan, "Ortalama 70 kilogram ürün toplamak için yaklaşık 30 kilometrelik zorlu bir yolculuk yaptık. Ürünün kilosu şu anda 300 TL'ye kadar alıcı buluyor" diye konuştu.