Daha yüksek emekli maaşı için en akıllı adımı açıkladı! SSK ve Bağkurlular dikkat: Prim öderken bu hata pahalıya mal olabilir
Emekli olacak vatandaşlar 2024 yılında emeklilik dilekçesi vermeye hazırlanıyor. SSK (4A) ve BAĞ-KUR'lular (4B) 2024 yılı avantajından yararlanabilmek için dilekçeyi en geç 31 Aralık 2024 tarihinde vermeli. 4C statüsündeki kamu işçileri ise dilekçelerini en geç 14 Ocak 2025 tarihinde teslim etmeli. Emeklilik sürecinde daha yüksek maaş almanın yollarını arayan vatandaşlar ise aramalarını hızlandırdı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, SSK ile Bağ-Kur arasındaki farkları anlatarak daha yüksek emekli maaşı için en akıllı adımı açıkladı. İşte emeklilikte gelir artışı için yeni yöntem.
Senelerce çalışarak emekliliğe merdiven dayamış vatandaşlar emeklilik dilekçesini vermeye hazırlanıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bu süreçte emeklilik sürecinde daha yüksek maaş almanın yollarını tek tek anlattı. Özellikle 2008 yılından önce sigortalı olanlar için kritik bir uyarı yaptı. Son 2.520 gün kuralını anlatan deneyimli uzman, emekli olacaklara asla yapmaması gereken o hatayı anlattı.
SSK'DAN EMEKLİ OLMAK AVANTAJLI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik sürecinde daha yüksek maaş almanın yollarını ve SSK ile Bağ-Kur arasındaki farkları anlattı. SSK’dan emekli olanlar, Bağ-Kur’a kıyasla daha az prim ödüyor ve daha yüksek maaş alıyor. Bağ-Kur’dan emekli olanlar ise SSK’ya göre yüzde 25 - 30 arasında daha düşük emekli maaşı alıyor.
EMEKLİLİKTE PRİM VE GÜN ŞARTINA DİKKAT
SSK’dan emeklilik için prim günü şartı 5.000 ila 5.975 gün arasında değişirken BağKur’dan emeklilik için kadınlarda 7.200 gün erkeklerde 9.000 gün prim şartı aranıyor.
NEREDEN PRİM ÖDEDİĞİNİZ MAAŞ TUTARINIZI BELİRLİYOR
Eksik günlerini isteğe bağlı sigorta primi şeklinde ödeyenlerin ödediği primler Bağ-Kur statüsünde geçerli oluyor. Bu durumda SSK’dan emekli olacaklar eğer isteğe bağlı sigorta primi öderse 2520 gün kuralına dikkat etmesi gerekir.
Çünkü son 2.520 gün hangi statüde prim ödendiğine bakılır. İsteğe bağlı Bağ-Kur primi ödeyerek son 2 bin 520 gün kuralına dikkat ederek SSK’dan emekli olma durumunuz mevcuttur.
Özgür Erdursun bu noktada SSK’dan emekli olmak için çalışmadan sağda solda kendisini sigortalı (SSK’lı) gösterenlere seslendi. Bunun son derece tehlikeli olduğunu ifade eden uzman düşük emekli maaşı alınmasına sebep olabileceğini aktardı. Eğer son 2.520 gününüz SSK statüsünde değilse, primlerinizi isteğe bağlı olarak ödemeniz durumunda Bağ-Kur’dan emekli olma ihtimaliniz artar.
EMEKLİLİKTE YÜKSEK MAAŞ NASIL ALINIR?
Yüksek maaş isteyen emekliler primlerini son dönemde SSK statüsünde ödeyerek avantaj sağlayabilir. Erdursun, daha yüksek emekli maaşı alabilmek için şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti:
- Primlerinizi Doğru Statüde Ödeyin
- Prim Gün Sayısına Dikkat Edin
- Sahte Sigortalılıktan Kaçının
- Eksik Prim Günlerinizi Tamamlayın
- Maaş Hesaplamasını Yapın
- Son 2.520 gününüzü doğru statüde ödeyin