Damla Kent Evleri gayrimenkul sertifikası bugün halka arz oluyor

Başakşehir Belediyesi sınırları içinde kalan Damla Kent Evleri için talep toplama süreci bugün başlıyor. Gayrimenkul sertifikası Borsa İstanbul'da işlem görecek proje için talep toplama süreci bugün başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" uygulaması, küçük yatırımcıların gayrimenkul projelerine düşük tutarlarla ortak olabilmesine imkan tanıyan alternatif bir yatırım modeli olarak devreye alınıyor.

BİR HİSSE BEDELİ NE KADAR?

Halka arz 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşecek ve halka arz fiyatı 7.59 lira olacak.

21.4 milyar liraya kadar halka arz büyüklüğü oluşacak ve 2 milyar 820 milyon 593 bin 495 adet sertifika arz edilmiş olacak.

Halka arz iskontosu yüzde 24.10 olarak açıklandı ve sabit fiyatla talep toplama gerçekleşecek. Banka ve aracı kurumlar aracılığıyla Damla Kent Projesi'nden gayrimenkul sertifikası alınıyor.

İŞLEM KODU BELLİ OLDU

Gayrimenkul Sertifikası'nın işlem kodu "DMLKT" olarak belirlendi.

EV SAHİBİ OLMAK İÇİN NE KADAR SERTİFİKA GEREKİYOR?

1+1 62 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 631 bin 516 adet sertifika gerekiyor. Parasal karşılığı ise 4 milyon 793 bin 206 lira oluyor.

2+1 88 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 863 bin 276 adet sertifika gerekirken 6 milyon 552 bin 265 lira fiyat ortaya çıkıyor.

3+1 144 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika gerekirken toplam fiyatı 10 milyon 511 bin 512 lira oluyor.

4+1 194 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika gerekirken fiyatı da 13 milyon 915 bin 89 lira oluyor.

DAMLA KENT PROJESİ NEREDE?

Damla Kent Projesi Başakşehir ile Sultangazi arasında kalan şu anda boş olan askeri arsaya yapılacak. Sultangazi'nin İsmetpaşa ve Malkoçoğlu Mahallesi'nin tam karşısında bulunan ve bir süredir zemin etüdü çalışmaları devam eden alanda inşaat süreci başlayacak.

Başakşehir sınırları içinde kalsa da hizmet alımı açısından Sultangazi'ye çok daha yakın olan Damla Kent projesi Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'na da yürüme mesafesinde olacak. Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 101 Sokak'ta bulunan üst geçit kullanılarak tramvaya erişilebiliyor ve yürüyerek 15 dakikada Cebeci Tramvay Durağı'na ulaşılıyor. Bu tramvay ile aktarma noktaları kullanılarak İstanbul'un her yerine seyahat edilebiliyor.