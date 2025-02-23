Danimarka tüm parayı silaha yatıracak

Danimarka, Rusya tehdidine karşı savunma harcamalarını yüzde 70 artırarak acil silah alımına başlıyor. Başbakan Frederiksen, “Önemli olan tek şey hız” diyerek askeri güçlenmenin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. İstihbarat raporlarına göre, Rusya beş yıl içinde Avrupa'ya büyük çaplı bir saldırı düzenleyebilir.

Danimarka, önümüzdeki iki yıl içinde savunma harcamalarını yüzde 70 artırarak 3.2 trilyon dolara çıkaracağını duyurdu. Bu karar, ülkenin askeri gücünü artırma hedefiyle birlikte NATO müttefiklerinden gelen talepler doğrultusunda alındı. Ayrıca, Danimarka istihbarat raporları Rusya’nın Avrupa’da birkaç yıl içinde savaş başlatabileceği yönünde uyarıda bulundu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, hükümetin askeri teçhizat alımlarını hızlandıracağını belirterek, "Savunma yetkililerine mesajımız net: Satın alın, satın alın, satın alın. Eğer en iyi ekipmanı bulamazsanız, bir alt seviyedekini alın. Şu anda önemli olan tek şey hız" dedi.

Bu büyük bütçe artışı, Danimarka'nın daha gelişmiş silah sistemleri almasını ve Ukrayna’ya daha fazla askeri yardım göndermesini sağlayacak. Aynı zamanda, Rusya’nın Arktik bölgesindeki askeri faaliyetlerini artırması nedeniyle Danimarka, geçen ay Grönland’daki savunmasını güçlendirmek için 1.9 milyar dolarlık bir bütçe ayırmıştı.

RUSYA TEHDİDİ VE NATO’NUN DURUMU

NATO üyesi ülkeler, savunma harcamalarını GSYİH’nin yüzde 2’sine çıkarma hedefi belirlese de, birçok ülke bu seviyeye ulaşamıyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump ise NATO ülkelerinin savunma harcamalarını yüzde 5’e çıkarması gerektiğini savunuyor.

Danimarka Savunma İstihbarat Servisi tarafından hazırlanan bir rapora göre, Rusya, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi veya donması durumunda askeri gücünü yeniden inşa etmeye odaklanacak. Rapora göre, Moskova önümüzdeki altı ay içinde sınır komşularından birine savaş açabilir, iki yıl içinde Baltık bölgesinde bir bölgesel savaş başlatabilir ve beş yıl içinde Avrupa’ya büyük çaplı bir saldırı düzenleyebilir. Ancak bu senaryolar, ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığına bağlı olarak değişebilir.

Berlin merkezli Carnegie Rusya Avrasya Merkezi Direktörü Alexander Gabuev ise Rusya’nın önümüzdeki beş yıl içinde ordusunu daha büyük ve güçlü hale getirmeyi planladığını söyledi. Gabuev’e göre, Ukrayna savaşı sona erse bile, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Batı’yı "ölümcül bir düşman" olarak görmeye devam edecek ve Avrupa üzerindeki baskısını artıracak.

Danimarka’nın savunma bütçesindeki bu büyük artış, Avrupa’nın gelecekteki olası tehditlere karşı nasıl bir hazırlık içinde olduğunu gösteriyor. NATO ülkeleri için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilen bu karar, Avrupa’nın savunma stratejisini yeniden şekillendirebilir.