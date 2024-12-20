Danıştay'a ve 3 bakanlığa personel alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı! KPSS ve sözlü sınav şartları detayları yer aldı

20 Aralık 2024 03:20 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 03:35

Danıştay’dan Milli Savunma Bakanlığı’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan İçişleri Bakanlığı’na kadar pek çok kurum, farklı kadrolarda personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan bu ilanlar, 2025 yılı için kamu sektöründe geniş bir iş sahası sunacak. Başvuru yapılacak adres ve şartlar ilan edildi. İşte detaylar...

Danıştay​, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığına yapılacak personel alımlarına ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, Danıştay Başkanlığında istihdam edilmek üzere 2024 KPSS (B) Grubu puanı esas alınarak ve kurumca yapılacak uygulamalı ile sözlü sınavla belirlenecek 1 mühendis, 2 tekniker, 1 teknisyen, 2 garson ve 1 hizmetli (terzi) alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Eğitim ve Araştırma Merkezi teşkilatına, sözlü sınavla Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil 9’uncu kadro dereceli 7 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı alınacak. İlgili kadrolar için başvurular, 30 Aralık 2024-17 Ocak 2025 tarihleri arasında yine aynı adresten üzerinden kabul edilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İçişleri Bakanlığında ise merkez teşkilattaki boş pozisyonlar için sözlü sınav tarihleri duyuruldu. Buna göre 8 Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı için 24 Şubat 2025, 12 Stajyer Kontrolör için 25 Şubat 2025, 30 İçişleri Uzman Yardımcısı için ise 26-28 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara’da sözlü sınav yapılacak. Başvurular, 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Bakanlığın internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA 172 MEMUR ALINACAK

Milli Savunma Bakanlığı da Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine çeşitli meslek gruplarından toplam 172 memur alacak. Bu kadrolar için başvurular, 20 Aralık 2024-20 Ocak 2025 tarihleri arasında "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Tüm bu alımlarla ilgili ayrıntılı bilgilere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında “Çeşitli İlanlar” bölümünden ulaşılabilecek.