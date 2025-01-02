Danıştay'dan çalışanlara soğuk duş! Yemek kartıyla market alışverişi dönemi tarih oluyor
Yemek kartı kullanan milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Çalışanlara kötü haberi Danıştay verdi. Yemek kartı ile yapılan harcamalarda restoran ve marketler artık ayrılacak. Böylece yemek kartıyla market alışverişi artık yapılamayacak. Alınan karar sonrasında SGK genelgesinde de değişiklik yapıldı. İşte ayrıntılar
Milyonlarca çalışana kötü haberi Danıştay verdi. Yemek kartı kullananların restoranlar yerine marketlerden gıda almasının önüne geçilmesi için harekete geçildi. Peki, yemek kartlarının marketlerde kullanımı kalkıyor mu?
YEMEK KARTIYLA MARKET ALIŞVERİŞİNE ENGEL
Türkiye'deki yüksek enflasyonla birlikte yemek kartlarının marketlerde kullanımı yaygınlaşmıştı. Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, geçtiğimiz dönemde yemek kartlarının marketlerde kullanımına yönelik sınırlamalar getirilmesini talep etmişti. O talep karşılık bulduç
Danıştay, restoran ve market harcamalarını ayıran yeni bir düzenleme getirdi. Buna göre artık yemek kartı ile yapılan harcamalarda restoran ve marketlerin ayrılacak.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, Danıştay; yemek kartlarıyla yapılan restoran harcamalarında, tutara bakılmaksızın prim muafiyet tutarının kaldırılmasına karar verdi. Yemek kartlarının marketlerde kullanılması halinde ise prim istisna tutarı günlük 158 TL olarak belirlenecek.
Bu durum işverenlerin çalışanlarının yemek kartlarına daha fazla ödeme yapmalarını teşvik etse de, marketlerin harcama kapsamı dışı bırakılması planlanıyor.