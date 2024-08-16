DAP’tan Yeni Levent Modern’e özel yılın ödeme kampanyası

16 Ağustos 2024 13:31 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 13:39

DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin şehrin dışında görmeye alışık olduğumuz country hayat tarzını ‘Sağlıklı Ev’ konseptiyle birleştirdiği Yeni Levent’in modern mimarisi ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken ikinci etabı Yeni Levent Modern, moda, sanat ve iş dünyasının tam kalbinde yükseliyor.

Yeni dünyanın örnek yaşam alanı olarak öne çıkan ve kent - doğa ayrımını ortadan kaldıran Yeni Levent Modern, ev sahibi olmak isteyenlere sunduğu eşsiz fırsatlarla da dikkat çekiyor.

DAP Holding çatısı altında faaliyet gösteren DAP Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Yeni Levent Modern’in country yaşam ve sağlıklı ev konseptini bir arada sunan Yeni Levent Modern’in mimari özellikleri ve sahip olduğu yaşam olanakları ile sakinlerine konfor ve huzuru bir arada sunacağını söyledi.

60 AY VADELİ YÜZDE 1,53 FAİZ ORAN

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni Levent projemizin ikinci etabı olan ve country yaşama modern bir bakış açısı getiren Yeni Levent Modern’de de avantajlı bir kampanya başlattık. Yeni Levent Modern’e özel kampanyamızda, 60 ay vadeli yüzde 1,53 faiz oranlı ya da 120 ay vadeli yüzde 1,99 faiz oranlı banka kredisi ile şehrin tam merkezinde ve doğanın içinde yaşama fırsatı sunuyoruz. Bu kampanya gayrimenkul yatırımını erteleyenler için önemli bir açılım sağlayacak.

Piyasada nitelikli konuta ihtiyaç sürüyor ve gayrimenkul hali hazırda en güvenli yatırım aracı olmaya devam ediyor. Yeni Levent Modern’de başlattığımız bu özel ödeme kolaylığı da gayrimenkule yatırım için çok önemli bir fırsat sunuyor.

Ayrıca Emlak Konut’un başlattığı ‘Güvenli Yatırım Güvenli Gelecek’ kampanyasına da dahil olduk. Dileyen yatırımcılarımız Emlak Konut’un bu özel kampanyasından yararlanarak Yeni Levent Modern’de ev sahibi olabilecek.”

Emlak Konut’un ‘Güvenli Yatırım Güvenli Gelecek’ kampanyası çerçevesinde; vade farksız ödeme seçeneğinde yüzde 25 peşinat, 6, 12 ve 24’üncü aylarda üç ara ödeme ile ev sahibi olmak mümkün. Emlak Konut kampanyasının bir diğer seçeneğinde ise konut satış bedelinin yüzde 50’si peşin ödenirken, iki yıl ödeme yapılmıyor. İki yılın sonunda ise yüzde 1,29 vade farkıyla kalan tutarın tamamı ödeniyor.

ŞEHRİN TAM MERKEZİNDE

Yeni Levent Modern’in de içinde bulunduğu Yeni Levent projesi, toplam 103 bin 500 metrekare arsa içinde, 53 bin 500 metrekarelik konut ve içerisinde okul da bulunan 50 bin metrekarelik koru alanıyla dikkat çekiyor.

Geniş bahçe, teras ve balkonları, yüksek tavanlı salonları, sosyal donatı alanlarının yer aldığı proje, şehrin tam merkezinde iş, yaşam, kültür-sanat ve eğitim kurumlarına olan yakınlığıyla da ayrıcalık sunuyor.

ALTERNATİFİ BOL ULAŞIM İMKANI SUNUYOR

Hem doğadan hem de İstanbul’un köklü semtlerinden biri olan Levent’in tarihinden ilham alan Yeni Levent, TEM otoyoluna olan direkt girişi ile sakinlerine ulaşım kolaylığı da sunuyor.

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin genel merkezlerine, İstanbul’un en ünlü alışveriş merkezlerine yakın konumda bulunan proje, karayoluyla İstanbul’u birleştiren iki köprüye yakınlığı ve hemen önünde yer alan metro durağı sayesinde, alternatifi bol bir ulaşım imkânı da sunuyor.

Etiler Beşiktaş aksının yanı başındaki Yeni Levent, Büyükdere Caddesi ile Boğaz hattının merkezinde konumlanıyor.