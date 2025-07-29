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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Dar gelirli vatandaşa 500 bin sosyal konut projesi yolda

Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi için hazırlıklar başladı. Proje ile dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması ve konut piyasasında denge sağlanması hedefleniyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 15:34

Türkiye genelinde yapılacak 500 bin için somut adımlar atılmaya başlanıyor. vatandaşları konut sahibi yapmak için hayata geçirilecek 500 bin konut projesinin hazırlıklarına başlandı. 81 ilde yapılacak konutlar ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapılması amaçlanıyor. Konut arzının artırılması ile kira fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi ve konut fiyatlarının ulaşılabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Dar gelirli vatandaşa 500 bin sosyal konut projesi yolda

BAKAN ŞİMŞEK ‘BAKAN KURUM’UN PLANI’ DİYEREK AÇIKLAMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında projeye dikkat çekerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 500 bin üretme planı olduğunu açıklamıştı. Kamu tarafından verilen desteklere vurgu yapan Şimşek, ‘‘Murat Bey hakikaten muazzam bir hızla gidiyor, büyük bir performans var. Hakkını vermek lazım, biz finansal olarak yetişemiyoruz, zorlanıyoruz. Kendisinin planı önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde en az 500 bin sosyal konut üretmek. Bu da ağırlıklı olarak büyük şehirlerde" açıklamasını yapmıştı.

Dar gelirli vatandaşa 500 bin sosyal konut projesi yolda

GAYRİMENKUL TEMSİLCİLERİ PROJEDEN UMUTLU

Gayrimenkul ve inşaat sektöründen temsilciler, 500 bin projesinin hem konut arzını artırarak piyasayı rahatlatacağını hem de dar gelirli vatandaşların erişilebilir fiyata ev sahibi olmasına katkı sağlayacağını belirtiyor. Projeye yönelik hazırlık sürecinin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan uzmanlar, uygulamanın özellikle büyük şehirlerde kira fiyatlarını dengeleyici etki oluşturmasını bekliyor.

Dar gelirli vatandaşa 500 bin sosyal konut projesi yolda

‘‘500 BİN KONUT PROJESİ DAR VE ORTA GELİRLİ İÇİN OLACAK’’

Projenin hayata geçirildiğinde vatandaşlara ve konut piyasasına yansımalarının olacağını belirten Emlak Uzmanı Olcay Selvi, ‘‘Konut arzını artırmamız gerekiyor. Özel sektör iştiraki, TOKİ, Emlak Konut işbirliği ile bunu yapabiliriz ve kira fiyatlarını aşağı çekebiliriz. Türkiye’deki ortalama inşaat süremiz 36 ay, 500 bin konut projesinin başlaması da önümüzdeki senenin ortasına denk gelse 2029’dan önce yeni konut üretimi tamamlanabilir. Mevcuttaki boş konutları kira ağına katmamız gerekli. 500 bin konut projesi dar ve orta gelirlilere olacak. 500 bin konut projesinde kredilendirme koşulları uygun şekilde olmalı, önceki projelerde de gördüğümüz hanesinde hiç kimsenin evi olmayan, hane gelirinin belli bir seviyeyi geçmemesi gibi koşullar olmalı. 500 bin konut projesinde de bu koşullar gibi uygulamalar olursa dar ve orta gelirli için geçerli olur. Yoksa dar gelirlinin hem kira ödeyip hem de kampanyaya katılması mümkün değil’’ ifadelerini kullandı.

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#konut projesi
#Ekonomi
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