Darphane, bazı paraların üretimini durdurdu: Cebinizdeki o paralar artık yok olabilir!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Ocak ayı verilerine göre, 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruşluk madeni paralardan herhangi biri piyasaya sürülmedi.

Türkiye'de Ocak ayında 25 kuruş ve altındaki madeni paralar tedavüle sunulmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bu dönemde 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruşluk madeni paralar piyasaya sürülmedi.

62 MİLYON 429 BİN MADENİ PARA TEDAVÜLDE



Ocak ayı boyunca toplamda 62 milyon 429 bin adet madeni para dolaşıma girdi. Bunlar arasında 50 kuruşluk madeni paralardan 84 bin adet, 1 TL'lik paralardan 45 milyon 492 bin adet ve 5 TL'lik paralardan 16 milyon 853 bin adet yer aldı.

PİYASADA TOPLAM 201 MİLYON 5 TL’LİK MADENİ PARA BULUNUYOR



Bu yeni basımlarla birlikte, piyasadaki toplam 5 TL’lik madeni para sayısı 201 milyon 262 bin 807’ye ulaşırken, 1 TL’lik madeni paraların sayısı 4 milyar 354 milyon 747 bin 610 oldu. 50 kuruşluk madeni paraların toplam sayısı ise 1 milyar 585 milyon 417 bin 950’ye yükseldi. Genel olarak bakıldığında, tedavülde bulunan toplam madeni para miktarı 13 milyar 142 milyon 154 bin 976 adede ulaştı.