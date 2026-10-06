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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 14:47

Darphane, TCG Anadolu için hatıra parası bastı

Darphane'den koleksiyonerleri heyecanlandıran dev hamle! Türkiye'nin gururu amiral gemisi TCG Anadolu için hazırlanan özel gümüş hatıra parası satışa çıktı. Sadece 3 bin adet basılan ve 925 ayar gümüşten üretilen bu özel koleksiyon parasının satış fiyatı ve satın alma detayları belli oldu...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Darphane, TCG Anadolu için hatıra parası bastı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 14:47

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, için hatıra parası çıkardı.

"TCG Anadolu Gemisi-Savunma Sanayi Serisi No:2 Gümüş Hatıra Parası" bugün saat 10.00 itibarıyla satışa sunuldu. Savunma Sanayi Serisi'nin ilk hatıra parası ise "T625 GÖKBEY" için hazırlanmıştı.

Darphane tarafından hazırlanan ve 31,10 gram ağırlığı ve 38,61 milimetre çapı bulunan hatıra parası, 925 ayar gümüşten üretiliyor. Nominal değeri 20 lira olan hatıra parasının basım adedi ise 3 binle sınırlandırıldı.

Söz konusu hatıra parası, Darphane'nin Beşiktaş'taki Koleksiyon Mağazası ile "emagaza.darphane.gov.tr" adresinden 5 bin 250 liradan satışa sunuldu.

TCG ANADOLU ÇOK MAKSATLI GÖREV YAPIYOR

Ana görev fonksiyonu olarak amfibi ve hava harekatı yapan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) konuşlandırılabildiği ilk gemilerden biri olarak öne çıkıyor.

İnsanlı ve insansız, sabit ve döner kanatlı hava araçlarını konuşlandırma kapasitesine sahip gemi, farklı görevlerde kullanılabiliyor.

Uçuş güvertesinde 30'dan fazla hava aracını taşıyabilen gemide, kısa mesafede kalkış ve dikey iniş yapabilen savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları kullanılabiliyor.

Aynı zamanda ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri, yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasiteli bir hastaneye sahip olan gemi, bu özelliğiyle gerektiğinde insani yardım operasyonlarında hastane gemisi olarak da görev yapabiliyor.

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ETİKETLER
#tcg anadolu
#T625 Gökbey
#Darphane Ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
#Savunma Sanayi Serisi
#Gümüş Hatıra Parası
#Ekonomi
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