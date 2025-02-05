DASK, 6 Şubat depremleri için 40 milyar TL ödeme yaptı! İşte bölge bölge sigortalılık oranı

05 Şubat 2025 16:35 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 16:35

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il için toplamda 39,7 milyar lirayı aşan hasar ödemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin üzerinden iki yıl geçti. Yüzyılın felaketi olarak anılan bu afetin ardından, depremden etkilenen 11 ilin yeniden inşası ve toparlanması için ülke genelinde büyük bir dayanışma ve seferberlik ruhu ile çalışmalar sürdürülüyor.

Bu süreçte Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) büyük bir önem kazandı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), sigorta şirketleri, acenteler ve bankalarla iş birliği yaparak ZDS poliçelerinin her kanaldan düzenlenmesini sağladı. DASK’tan edinilen bilgilere göre, 2023 yılında yaşanan depremler sonrasında, 2024 yılı şubat ayı itibarıyla kuruma bildirilen yaklaşık 630 bin hasar ihbarı için toplam 39,7 milyar liranın üzerinde tazminat ödemesi yapıldı. Bu ödemelerin yüzde 90’ı ilk altı ay içinde tamamlanırken, eksik evrak veya hatalı beyan sebebiyle bazı dosyaların işlemleri 2024’e sarktı.

SİGORTALILIK ORANINDA ARTIŞ

Depremin ardından sigortalı olma bilinci yükseldi. Ülke genelinde, depremin hemen sonrasında günlük ZDS poliçe üretimi yüzde 55 oranında arttı. Ancak geçmiş büyük depremlerde olduğu gibi, bu artış zamanla olağan seviyelerine döndü. DASK, tüm konutları afet yaşanmadan önce sigorta kapsamına almak ve sigortalılık bilincini kalıcı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son verilere göre, Türkiye genelinde ZDS poliçe sayısı 12 milyona ulaştı. Bölgesel bazda en yüksek sigortalılık oranı yüzde 64 ile Marmara Bölgesi’nde görülürken, bunu yüzde 61 ile Doğu Anadolu, yüzde 56 ile Ege, yüzde 55 ile Akdeniz, yüzde 51 ile Güneydoğu Anadolu ve yüzde 50 ile İç Anadolu takip etti. En düşük sigortalılık oranına sahip bölge ise yüzde 45 ile Karadeniz oldu. Büyükşehirler arasında İstanbul yüzde 63 ile en yüksek sigortalılık oranına sahip şehir olurken, Eskişehir yüzde 61, İzmir yüzde 60, Mersin yüzde 59, Antalya ve Bursa yüzde 58, Ankara ise yüzde 54 sigortalılık oranıyla dikkat çekti.

Depremden etkilenen 11 il arasında en yüksek sigortalılık oranına sahip şehir yüzde 74,5 ile Elazığ oldu. Onu yüzde 70,8 ile Gaziantep, yüzde 67,8 ile Malatya, yüzde 63 ile Osmaniye takip etti. Diğer iller arasında Kahramanmaraş yüzde 60,4, Kilis yüzde 59,3, Adana yüzde 56,5, Adıyaman yüzde 51,4, Hatay yüzde 46,7, Şanlıurfa yüzde 46,7 ve Diyarbakır yüzde 39,9 sigortalılık oranına sahip. Türkiye genelinde en yüksek sigortalılık oranına sahip il ise yüzde 90 ile Bolu oldu. Onu yüzde 89 ile Düzce, yüzde 84 ile Yalova ve Bingöl izledi.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NEDİR?

Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS), tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi konutlar için düzenlenen bir sigorta sistemidir. Bu kapsamda, mesken olarak inşa edilen binaların yanı sıra, bu yapılardaki ticari amaçla kullanılan bağımsız bölümler de sigortalanabilir. Ancak, tapuda "ticarethane" olarak kayıtlı olan yapılar mesken olarak kullanılsa bile ZDS kapsamına alınmaz. Bu durumdaki binaların sigortalanabilmesi için tapu kaydında gerekli güncellemenin yapılması gerekir.

ZDS, yalnızca depremin doğrudan etkilerine karşı değil, aynı zamanda deprem nedeniyle oluşabilecek yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi ikincil risklere karşı da finansal güvence sağlar. Konut tamamen kullanılamaz hale gelse bile, ZDS kapsamında yapılan ödemelerle mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesi ve hayatın normale dönmesi hedeflenir.

Türkiye, deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülke olarak, afet öncesinde alınan önlemlerin hayati önem taşıdığı bilinciyle hareket etmeye devam ediyor. Sigortalılık oranlarının artırılması ve toplumun bilinçlendirilmesi için yapılan çalışmalar, gelecekte yaşanabilecek olası afetlerin ekonomik etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyor.