Davos'ta duyurdu! Trump yeni Fed başkanını haftaya açıklayabilir

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56'ncı Yıllık Toplantıları kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bessent, yeni Fed başkanına ilişkin soruya cevap verdi.

Bessent, yeni Fed başkanı için "dört harika" adayları olduğunu belirterek, "Bu Başkan'ın (Trump) kararı ve sanırım önümüzdeki hafta gibi bu konuda bir açıklama yapacaktır." dedi.

ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme" planı konusunda Avrupa ile bir çözüm bulunacağına yönelik güvenini dile getiren Bessent, Avrupa'nın Trump’ın Grönland tarifelerine karşı güçlü bir yanıt üzerinde anlaşma yeteneğini sorguladı.

Bessent, bu sorunun daha yeni ortaya çıktığını ve ABD ve Avrupa'nın ulusal güvenliğini sağlayacak bir çözüm bulunacağını vurgulayarak "(Tarifeyle ilgili açıklamanın üzerinden) 48 saat geçti. Arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Liderlerin durumu tırmandırmayacağından ve bunun herkes için çok iyi bir sonuca varacağından eminim." diye konuştu.

ABD’nin Avrupa ile ilişkilerinin güçlü olduğunu savunan Bessent, "İlişkilerimiz hiç bu kadar yakın olmamıştı." dedi.

Bir gazetecinin ABD ile Avrupa arasında uzun süreli bir ticaret savaşı çıkma olasılığı sorusuna ise Bessent, "Neden bu noktaya atlıyoruz? Neden en kötü senaryoyu düşünüyorsunuz? Derin bir nefes alın." şeklinde cevap verdi.

İSMİ GEÇEN FED BAŞKAN ADAYLARI

Halihazırdaki Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi Mayıs 2026'da dolacak.

Yeni dönem Fed başkanlığı için varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yönetici olan Rick Rieder, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh olmak üzere dört isim öne çıkıyor.