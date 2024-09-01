Defterdarlıklar kapatıldı, vergi dairesi başkanlıkları "defterdarlık" oldu! Bugünden itibaren geçerli

01 Eylül 2024 09:47 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 11:02

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taşra teşkilatı defterdarlıklar ile Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) taşra teşkilatı vergi dairesi başkanlıkları tek çatı altında toplandı.

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARI VE DEFTERDARLIKLAR KAPATILDI

Mevcut defterdarlıklar kapatılırken vergi dairesi başkanlıklarının unvanı "defterdarlık" oldu ve illerde yeni kurulanlar Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bugün yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf düzenlemeleri kapsamında defterdarlıklar ve vergi dairesi başkanlıkları birleştirildi.

Artık taşra teşkilatında sunulan hizmetler, GİB'e bağlı olarak kurulan defterdarlıklar bünyesinde hizmet verecek.

29 ilde bulunan vergi dairesi başkanlıkları ise defterdarlığa dönüştürüldü.

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLARI DEFTERDAR OLDU

Vergi dairesi başkanları, defterdar unvanı aldı.

Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan 52 ilde defterdarlık kuruldu.

GİB TEK TİP ÖRGÜT YAPISINI ALDI

Bakanlık taşra teşkilatında bulunan Muhasebat ve Muhakemat birimlerinin görevleri ise aynı kaldı. Ancak GİB'e bağlı defterdara bağlı çalışması sağlandı.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı ise kaldırıldı.