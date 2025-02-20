Değer kaybetmeyen altınlar açıklandı: Alan rahat, satan pişman oluyor!

2025 yılında da yatırımcıların gözdesi olmaya devam eden altın, alım-satım sürecindeki fiyat farklarıyla dikkat çekiyor. Yatırımcılar için en kritik konulardan biri ise altın piyasasında makas aralıklarının nasıl şekillendiği oluyor. İşte detaylar...

Altın yatırımı yaparken sadece alım süreci değil, satış anında oluşabilecek zararları minimize etmek de büyük önem taşır. Yatırımcılar için en avantajlı altın türleri, düşük işçilik maliyetine sahip ve piyasalarda kolaylıkla alınıp satılabilen seçeneklerdir. İşte bozdurma sırasında en az kayıp yaşatan altın türleri...

DEĞER KAYBI EN AZ OLAN ALTIN TÜRLERİ

GRAM ALTIN: İşçilik maliyetinin düşük olması ve her bütçeye uygun bir yatırım aracı olması nedeniyle gram altın, yatırımcıların en çok tercih ettiği seçeneklerden biridir. Bankalar ve kuyumcular arasında alım-satım farkının (makas aralığı) düşük olması, gram altını bozdururken yatırımcılara avantaj sağlar.



ÇEYREK ALTIN: Türkiye’de geleneksel olarak düğünlerde ve özel günlerde hediye olarak verilen çeyrek altın, geniş bir alıcı kitlesine sahiptir. Bu sayede piyasada kolaylıkla nakde çevrilebilir. Ancak son yıllarda fiyatının artması, yatırımcıların alım gücünü zorlaştırdı.

CUMHURİYET ALTINI: Daha büyük tutarlarda yatırım yapmak isteyenler için Cumhuriyet altını önemli bir alternatiftir. Standardize edilmiş üretimi ve yüksek saflık oranı sayesinde satış sırasında minimum değer kaybına uğrar.



YARIM ALTIN: Çeyrek altına göre daha yüksek değere sahip olan yarım altın, likiditesi yüksek bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Uzun vadeli yatırımcılar için güvenilir bir seçenektir.



TAKI ALTINLARI NEDEN DEZAVANTAJLI?

Yatırım amacıyla altın almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri, takı altınlarından uzak durmaktır. Bilezik, kolye, yüzük gibi takılar, işçilik maliyeti yüksek olduğu için alım sırasında ödenen tutarla bozdurma fiyatı arasında büyük fark oluşur. Satış anında sadece altın içeriği baz alınarak fiyatlandırıldığı için yatırımcılar ciddi zarar edebilir.



ALTIN YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Düşük makas aralığı sunan bankalar ve kuyumcular tercih edilmeli.

İşçilik maliyeti düşük altın türleri yatırım için daha avantajlıdır.

Likiditesi yüksek, piyasada kolay alınıp satılabilen altın türleri tercih edilmelidir.

Altın yatırımında doğru stratejiyle hareket edenler, alım ve satım arasındaki farkı minimize ederek kazançlı çıkabilir. Özellikle gram altın ve Cumhuriyet altını gibi düşük işçilik maliyetine sahip seçenekler, uzun vadede yatırımcıya zarar ettirmeyen en güvenli altın türleri arasında yer alır.