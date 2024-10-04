Değerli Türk Lirası carry trade girişlerini engelliyor!

04 Ekim 2024 14:43 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 15:04

Türk Lirası için yabancı carry trade işlemi yapmak isteyen yabancılar için cazibesini koruyor. Citigroup, Mısır ile Türkiye’yi karşılaştırdığı bir raporunda güçlü TL'nin Türkiye'ye girişleri riske attığını ifade etti.

Yabancılar swap pozisyonlarında 27 Eylül haftasında yüksek girişler görüldü. 29 Mart-27 Eylül tarihlerini kapsayan dönemde carry trade girişleri 29,7 milyar dolara kadar çıktı. Citigroup ise güçlenen TL'nin yabancıların carry trade girişlerini etkilediğin ifade etti.

GİRİŞLER DEVAM EDİYOR

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, 27 Eylül haftasında yabancı yatırımcının swap pozisyonunda girişler tüm hızıyla devam etti. Ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin hesaplamalarına göre, 27 Eylül haftasında bankaların bilanço dışı yabancı para pozisyonu 1,1 milyar dolar yükseldi.

Söz konusu dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık ve uzun vadedeki ters swap pozisyonları da 595 milyon dolar arttı. Aynı haftada girişler 1,7 milyar dolar olarak hesaplandı. Seçimlerden sonraki dönem itibariyle bakıldığında carry girişlerinin 27,1 milyar dolar olduğu görüldü.

MISIR VE TÜRJKİYE KARŞILAŞTIRILDI

Citibank carry trade işlemleri için önemli bir değerlendirmede bulundu. Bankanın Kuzey Afrika, Levant ve Orta Asya Başkanı Omar Hafeez'e göre, Türkiye’nin ortodoks para politikalarına geçişi yatırımcılar tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Ancak, Türk lirasının göreceli gücü, ülkeye büyük portföy girişlerini engelliyor olabilir.

Hafeez, sabit getiri yatırımcılarının Türkiye’ye olumlu baktığını ancak girişlerin bankanın beklediği seviyelere ulaşmadığını söyledi. Hafeez, Dubai’de Bloomberg'e verdiği bir röportajda, bunun bir nedeninin “Mısır’da yaşananların aksine Türk lirasının gerektiği ölçüde hareket etmemesi” olabileceğini söyledi.