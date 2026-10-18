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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 10:53

Dell'den korkutan uyarı: Bellek krizi 2027'de daha da büyüyecek

Yapay zekâ yatırımlarında hız kesilmezken teknoloji devleri bellek tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Dell CEO'su Michael Dell, krizin 2027 yılında daha da derinleşeceğini belirterek sorunun dört yıl daha sürebileceği uyarısında bulundu. Şirketin 95 milyar dolarlık yapay zekâ sunucusu siparişi de tedarik darboğazının baskısı altında.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Dell'den korkutan uyarı: Bellek krizi 2027'de daha da büyüyecek
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 10:53

Yapay zekâ teknolojilerine yönelik artan talep, küresel teknoloji sektöründe yeni bir krizin kapısını araladı. Özellikle gelişmiş sunucularda kullanılan bellek çiplerinin yetersiz kalması, üreticilerin teslimat planlarını zora sokmaya başladı. Dell CEO'su Michael Dell, bellek tedarikinde yaşanan sıkıntıların henüz en kötü noktaya ulaşmadığını belirterek 2027 yılı için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Dell'e göre mevcut darboğaz önümüzdeki yıl daha da büyüyecek.

Şirketin önünde ise aşılması gereken büyük bir engel var. Dell'in aldığı 95 milyar dolarlık yapay zekâ sunucusu siparişinin teslimatı, HBM ve DRAM gibi kritik bellek bileşenlerinin yeterince temin edilememesi nedeniyle aksıyor.

YAPAY ZEKÂ TALEBİ ÜRETİM KAPASİTESİNİ AŞTI

Küresel ölçekte yapay zekâ altyapılarına yapılan yatırımlar hızla artarken bellek üreticileri bu talebe yetişmekte zorlanıyor. Özellikle yüksek performanslı GPU'larla birlikte çalışan HBM çipleri, gelişmiş yapay zekâ sunucularının vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. Ancak mevcut üretim kapasitesi, sektörden gelen siparişleri karşılamakta yetersiz kalıyor. Michael Dell'e göre bu sorun kısa sürede çözülecek gibi görünmüyor. Bellek tedarikindeki kısıtlamaların dört yıl daha devam edebileceğini belirten Dell, yeni yarı iletken üretim tesislerinin tam kapasiteyle çalışmasının ancak 2029 veya 2030 yıllarını bulabileceğine işaret ediyor.

BELLEK FİYATLARINDAKİ ARTIŞ SUNUCU MALİYETLERİNİ YÜKSELTİYOR

Tedarik sıkıntısının etkisi yalnızca teslimat süreleriyle sınırlı değil. Bellek fiyatlarında yaşanan artış, özellikle üst segment yapay zekâ sunucularının üretim maliyetlerini de yukarı çekiyor. Bu tablo, sistem üreticilerini hem maliyetleri kontrol altında tutmaya hem de müşterilere verdikleri teslimat sözlerini yerine getirmeye zorluyor.

Dell ise belirsizliğe karşı stok yönetiminde daha temkinli bir yol izliyor. Şirket, işletme sermayesinin gereğinden fazla büyümesini önlemek amacıyla kontrollü bir envanter modeli uyguluyor.

Bu kapsamda DRAM çipleri, sunucuların montaj aşamasına yakın bir zamanda tedarik ediliyor. Böylece hem stok maliyetlerinin sınırlanması hem de talepte yaşanabilecek değişimlere karşı nakit akışının korunması hedefleniyor.

SAMSUNG VE SK HYNİX İLE UZUN VADELİ TEDARİK PLANI

Bellek krizinin etkilerini azaltmaya çalışan Dell, tedarik zincirini güvence altına almak için ve SK Hynix gibi büyük üreticilerle uzun vadeli anlaşmalara yöneliyor. Şirketin uyguladığı bir diğer yöntem ise müşterilerden alınan ön ödemelerle bellek üretim kapasitesini önceden ayırtmak. Bu strateji sayesinde fiyat dalgalanmalarına karşı daha güçlü bir konum elde edilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan Dell mühendisleri de sunucu tasarımlarını farklı bellek konfigürasyonlarıyla çalışabilecek şekilde yeniden düzenliyor. Böylece belirli bileşenlerde yaşanan sıkıntıların üretim ve sevkiyat üzerindeki etkisinin azaltılması planlanıyor.

95 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞ İÇİN KRİTİK MÜCADELE

Dell'in öncelikli hedefi, 95 milyar dolarlık yapay zekâ sunucusu siparişini planlanan takvim doğrultusunda müşterilerine ulaştırabilmek. Ancak bellek üretimindeki kapasite sıkıntısı, şirketin büyüme hedefleri açısından önemli bir risk oluşturuyor. Bu nedenle Dell, bir yandan tedarikçilerle yaptığı anlaşmalarla bileşen ihtiyacını güvence altına almaya çalışırken diğer yandan üretim süreçlerini daha esnek hale getiriyor.

 

ETİKETLER
#samsung
#yapay zeka
#Sk Hynix
#Dell
#Michael Dell
#Ekonomi
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