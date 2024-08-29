Demir yolu işletmeciliği sigorta poliçesi teminat tutarları değişti! Güncel rakamlar Resmi Gazete'de

29 Ağustos 2024 10:48 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:56

Ticari gayrimenkul fiyatları nominal olarak arttı, reel olarak düştü

Ticari gayrimenkul fiyatları nominal olarak arttı, reel olarak düştü

Demir yolu işletmeciliğinde sigorta poliçesi teminat oranları değişerek yürürlüğe girdi. Tutarlar yeniden belirlendi. Manevi tazminat talepleri için azami teminat tutar açıklandı.

TOPLAM TUTARI 50 MİLYON LİRA

Demir yolu işletmeciliği sigorta poliçesinin, kefalet senedi veya teminat mektubunun asgari teminat tutarı kişi başı 3 milyon, olay başı 25 milyon lira oldu.

Manevi tazminat talepleri için azami teminat tutarı, sigorta poliçesi, kefalet senedi veya teminat mektubu limitinin yüzde 20'si olarak gerçekleşti.

Belirtilen teminatlar ile asgari teminat tutarlarındaki artış oranı, her takvim yılı başından itibaren geçerli oluyor.

Tutarlar demir yolu tren işletmecilerine ait son 5 senede gerçekleşen kaza veya olayların hasar bedelleri dikkate alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca belirleniyor.