Demir yolu işletmeciliği sigorta poliçesi teminat tutarları değişti! Güncel rakamlar Resmi Gazete'de
Demir yolu işletmeciliğinde sigorta poliçesi asgari teminat toplam tutarı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hazırlanan Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte sigorta poliçesinin, kefalet senedi veya teminat mektubunun asgari teminat tutarları.
Demir yolu işletmeciliğinde sigorta poliçesi teminat oranları değişerek yürürlüğe girdi. Tutarlar yeniden belirlendi. Manevi tazminat talepleri için azami teminat tutar açıklandı.
TOPLAM TUTARI 50 MİLYON LİRA
Demir yolu işletmeciliği sigorta poliçesinin, kefalet senedi veya teminat mektubunun asgari teminat tutarı kişi başı 3 milyon, olay başı 25 milyon lira oldu.
Manevi tazminat talepleri için azami teminat tutarı, sigorta poliçesi, kefalet senedi veya teminat mektubu limitinin yüzde 20'si olarak gerçekleşti.
Belirtilen teminatlar ile asgari teminat tutarlarındaki artış oranı, her takvim yılı başından itibaren geçerli oluyor.
Tutarlar demir yolu tren işletmecilerine ait son 5 senede gerçekleşen kaza veya olayların hasar bedelleri dikkate alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca belirleniyor.