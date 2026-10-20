Deneme amacıyla ekilmişti: 200 ile 250 bin TL arası bir kazanç getiriyor

4-5 BİN KÖKTE DEV KAZANÇ KAPISI

Tütün ekiminde ikinci yıla girildiğini aktaran Duman, 3 dönümlük bir alana denk gelen 4 ila 5 bin kök tütünün ortalama 200 bin ile 250 bin TL arasında net kazanç sağladığını ve yeni ekim yapacak üreticiler için çok kazançlı bir gelir kaynağı oluşturduğunu vurguladı.