Deneme amacıyla ekilmişti: 200 ile 250 bin TL arası bir kazanç getiriyor

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İstanbul
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde toprakla buluşturulan alternatif bir ürün, kısa sürede bölge çiftçisinin en gözde geçim kaynaklarından birine dönüştü. Geçtiğimiz yıl elde edilen sürpriz sonuçların ardından üretim alanı bir anda 4 katına çıkarken, tarladaki yeni dönem hem zahmetsiz bakımı hem de yüksek getirisiyle ezber bozuyor.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz yıl 10 dönümlük mütevazı bir alanda deneme amacıyla başlatılan üretimde beklenenin üzerinde verim alındı. Alınan olumlu sonuçların ardından bu yıl üretim alanı 40 dönüme kadar çıkarılarak kapsamlı hasat dönemine geçildi.
Bölge tarımında tek bir ürüne bağımlı kalmak istemeyen üreticiler için tütün, iklim ve toprak yapısına uygun en güçlü alternatiflerden biri haline geldi. Yapılan çalışmalar, geleneksel ürünlerin dışına çıkmanın bölge ekonomisine canlılık getirdiğini ortaya koyuyor.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman, bölge şartlarına uygun yeni ürünlerin denenmesinin önemine değindi. Duman, toprağın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmenin çiftçiye yeni kapılar açacağını ifade etti.
Tütünün diğer pek çok tarımsal ürüne kıyasla çok daha az zahmetli bir bakım sürecine sahip olduğunu belirten Duman, ürünün nadir bakımla dahi istenen olgunluğa ulaştığını ve çiftçiyi yormayan yapısıyla öne çıktığını dile getirdi.
Üreticilerin zihnindeki en büyük soru işaretlerinden biri olan kurutma süreci ise pratik çözümlerle aşılıyor. Çiftçilerin ekstra bir tesise ihtiyaç duymadan, doğrudan tarlalarında hazırladıkları alanlarda kurutma işlemini kolayca yapabildiği belirtiliyor.
Tütün ekiminde ikinci yıla girildiğini aktaran Duman, 3 dönümlük bir alana denk gelen 4 ila 5 bin kök tütünün ortalama 200 bin ile 250 bin TL arasında net kazanç sağladığını ve yeni ekim yapacak üreticiler için çok kazançlı bir gelir kaynağı oluşturduğunu vurguladı.