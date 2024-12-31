Denetimler hız kesmiyor! Bakanlıktan yılbaşı öncesi fiyat denetimi

31 Aralık 2024 14:34 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 14:42

Asgari ücretin açıklanmasının ardından denetimlerini artıran Ticaret Bakanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde de farklı sektörlerde sıkı kontrollerini sürdürüyor.

Ülke genelinde eş zamanlı başlatılan denetimler kapsamında, başkent Ankara’da da restoran, pastane, kafe, kırtasiye ve hediyelik eşya mağazaları detaylı bir şekilde incelendi. Denetim ekipleri, ürünlerin menü ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak işletmelerin kapılarında fiyat listesi bulunup bulunmadığını kontrol etti. Ayrıca, menülerin fiyat listeleriyle uyumlu olup olmadığı da titizlikle incelendi.

"YILBAŞINDAN SONRA DA DENETİMLER SÜRECEK"

Kırtasiye ve hediyelik eşya mağazalarındaki denetimlerde ise özellikle yılbaşı öncesi yoğun ilgi gören süsleme malzemeleri ve hediyelik eşyalara odaklanıldı. Ekipler, ürün etiketlerini inceleyerek fiyatların doğruluğunu kontrol etti. Bunun yanı sıra, etiketlerde yer alması gereken ayırt edici özellikler, ürünün menşei ve diğer zorunlu bilgiler de denetimden geçirildi.

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Şikayetleri ve Piyasa Gözetimi İşleri Şube Müdürü Hüseyin Yalçın Koca, denetimlerin yeni yılda da devam edeceğini belirtti. Koca, "Yeni yıl itibarıyla asgari ücret artışlarından sonra yaşanabilecek fiyat artışlarını kontrol altında tutmak ve piyasa dengesini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Marketlerin yanı sıra kafe, restoran ve diğer işletmelere yönelik denetimlerimize de aralıksız devam ediyoruz. Yılbaşından itibaren bu süreç kesintisiz bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.