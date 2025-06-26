Deniz taksiye binmek lüks oldu! Açılış ücreti 500 TL’ye yükseldi: İşte yeni deniz taksi tarifesi

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir’in başkanlığında Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirildi. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) teklifi doğrultusunda deniz taksi ücretlerine zam yapıldı.

AÇILIŞ ÜCRETİ 500 TL'YE YÜKSELDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, mevcutta 420 TL olan açılış ve ilk mil ücreti yüzde 19,04 oranında artırılarak 500 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca, daha önce mesafeye göre aşamalı olarak belirlenen mil ücretlendirmesi kaldırılarak tek ücret tarifesine geçildi.

UZUN MESAFEYE REKOR ZAM

Yapılan değişiklikle birlikte 1-4 mil arası 310 TL, 4-8 mil arası 250 TL ve 8-16 mil arası 200 TL olan ücret tarifeleri iptal edilerek, tüm bu mesafeler için sabit 750 TL ücret uygulanmasına karar verildi. Böylece özellikle 8-16 mil arası taşıma ücretine yüzde 275 gibi ciddi oranda bir zam yapılmış oldu.

Yeni tarifenin önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor.