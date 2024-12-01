Deprem bölgesi mücbir sebep hali sona erdi! Mükellefler bireysel başvurudan yararlanabilecek: Faizsiz 24 ay taksit imkanı verilecek

01 Aralık 2024 14:31 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 14:33

Deprem bölgesinde uygulanan mücbir sebep hali dün itibarıyla sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından deprem bölgesi ve depremden etkilenen mükellefler ile ilgili açıklama yaptı. Bu kapsamda depremden etkilenen mükelleflerin bireysel başvuruyla mücbir sebepten yararlanmaya devam edecek. Vergi borçlarını tek seferde ödemekte zor duruma düşecek mükelleflere faizsiz 24 ay taksit imkanı verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​'ten deprem​ bölgesi için kritik bir açıklama geldi. Şimşek, deprem bölgesinde uygulanan mücbir sebep halinin dün itibarıyla sona erdiğini ancak depremden etkilenen mükelleflerin bireysel başvuruyla mücbir sebepten yararlanmaya devam edeceklerini belirtti. Şimşek, faizsiz 24 ay taksit imkanı sunulduğunu vurguladı.

BİREYSEL BAŞVURUYLA MÜCBİR SEBEPTEN YARARLANMA

Deprem döneminden beri devam eden mücbir sebep hali, kademeli olarak sonlandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan şu açıklamada bulundu;

Bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş​ ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep hali sona erdi.

Vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilenen mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairelerine gerekli belgelerle bireysel başvuru yapabilecek. Bireysel başvuruyla mücbir sebepten yararlanmaya devam edecek.

MÜKELLEFLERE İLAVE SÜRE VE 24 AY TAKSİT İMKANI

Mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairelerine bireysel talepte bulunabilecek. Bu talepler, Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilecek, mücbir sebep halinin devam ettiğine karar verilen mükelleflere ilave süre verilebilecek.

Mükellefler, bu borçları için ödeme sürelerini takip eden ay sonuna kadar taksit talebinde bulunabilecek. Gerekli şartları taşımaları kaydıyla ödenecek vergiler faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirilebilecek.