Deprem bölgesinde kira fiyatları uçtu: Kent genelinde acil 6 bin konut ihtiyacı var!

12 Temmuz 2024 20:18 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 20:27

Deprem bölgesi Malatya'da, konuta artan talep kira fiyatlarını artırdı. Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, iki yıldır yürürlükte olan ‘yüzde 25 zam sınırı' uygulamasının sona ermesiyle birlikte kent genelindeki kira fiyatlarında ciddi artışların yaşandığını söyledi.

Deprem bölgesi Malatya'da, iki yıldır yürürlükte olan ‘yüzde 25 zam sınırı' uygulamasının sona ermesiyle birlikte 7 ila 20 bin TL aralığında değişen kira fiyatları 13 ila 30 bin TL aralığında seyrediyor.

“KİRALAR DAHA ÇOK ARTMAYA BAŞLADI”

Kentte son aylarda artan konut talebinin ancak yüzde 20'sinin karşılanabildiğini belirten, Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, “İki yıldır devam eden yüzde 25 zam sınırı uygulaması Temmuz ayı itibariyle yürürlükte kalktı. İlimizde son bir aydır kiralık konutlara olan yüksek talep, kira fiyatlarını arttırmıştı. Yüzde 25 zam sınırı uygulamasının kalkmasıyla birlikte kiralar daha çok artmaya başladı. Bugün Malatya'da, 12 ila 13 bin TL'den aşağı kiralık ev bulmak çok zor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Aksi halde büyük bir mağduriyet oluşacaktır” dedi.

“KENT GENELİNDE ACİL 5-6 BİN KONUTA İHTİYAÇ VAR”

Deprem bölgelerindeki kentlere kira sınırlaması getirilmesinin gerektiğini kaydeden Özgül, "Malatya'da şuan talebin karşılanabilmesi için acil 5-6 bin konuta ihtiyaç var. Aksi halde önümüzdeki aylarda okulların açılması ve tayin dönemi ile birlikte oluşacak konut talepleri daha da artacaktır. Bu duruma acil çözüm bulunmalı çünkü talep git gide artıyor" diye konuştu.