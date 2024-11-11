Deprem bölgesinde verimli hasat: Avokado tarlada 20 lira, markette 40 lira

11 Kasım 2024 09:07 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:13

Depremin yaraların sarıldığı Hatay'da çiftçiler üretimiyle yüzleri güldürüyor. Erzin ilçesinde çiftçilik yapan Halil Ay, 4 buçuk dönümlük arsasında avokado üretiyor. Avokado tarlada tanesi 20 TL'den alıcı buluyor.

Tarlada işçiydi, kendi işinin patronu oldu: Masrafı 300 bin TL, kazancı 750 bin TL

Tarlada işçiydi, kendi işinin patronu oldu: Masrafı 300 bin TL, kazancı 750 bin TL

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da yaralar sarılırken çiftçiler üretimlerine hız verdi. Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Erzin ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Halil Ay'ın 4 buçuk dönümlük arsasında yetiştirdiği avokadoda hasat başladı.

Avokado, tarladan tane fiyatı 20TL'den alıcı buluyor. Bahçesinde 110 avakado ağacı bulunan Ay, hasattan oldukça umutlu.

AVOKADO MARKET SATIŞ FİYATI

Bereketli topraklarda çiftçilik yapan 34 yaşındaki Halil Ay, “Avokado yetiştiriciliğini yaklaşık dört buçuk dönüm arazinin içinde yapıyoruz. Bunun bir buçuk dönüme yakını avokado. Ortalama olarak baz alırsak tane fiyatı 20 TL, market satış fiyatı 35-40 TL bandında değişiyor. Avokado hasadına eylül ayında başlanır, Ekim ayı boyunca devam eder. Hasadı yapılan avokado soğuk havalarda muhafaza edilir, soğuk havaların bitmesiyle kademe kademe ihtiyaca göre satışa sunulur. Tarlada şu anda 110 adet avokado ağacımız var ve bu ağaçlardan ortalama 2 ton civarında ürün çıkar. İşçilerin yevmiyesi bin TL. Türkiye'de genelde avokadonun dört cins var bizim elimizdeki olan Hass ve Fuerte cinsleridir” ifadelerini kullandı.