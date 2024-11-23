Deprem bölgesindeki işletmelere kredi imkanı!

23 Kasım 2024 16:35 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 16:47

Hazine destekli kefalet sistemiyle işletmelere 70 milyar liralık kredi desteği sunuluyor. Bu tutarın 30,5 milyar lirası depremden etkilenen işletmelere ayrıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiyi desteklemek için Hazine destekli kefalet sistemini etkin bir şekilde kullanmayı sürdürüyor. Yatırım, ihracat ve deprem bölgelerindeki işletmelerin öncelikli olduğu kredi kefalet sistemi kapsamında 70 milyar liralık kredi imkanı sunuluyor. Özellikle depremden etkilenen işletmelere yönelik 30,5 milyar liralık bir kaynak ayrılırken, 8 Kasım itibarıyla bu kapsamda 20 bin 234 kredi işlemiyle toplamda 59 milyar lira kredi sağlandı.

GİRİŞİMCİLERE BÜYÜK DESTEK

Yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimleri desteklemek amacıyla Bakanlık, Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu ile Tech-InvesTR Programı aracılığıyla girişim sermayesi fonlarına 925 milyon lira kaynak aktardı. Bu kapsamda 247 girişim şirketine yatırım yapıldı. Ayrıca, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası bünyesinde 50 milyon dolar büyüklüğünde bir Üst Fon oluşturularak teknoloji odaklı girişimcilere yeni bir destek mekanizması sunuldu.

ÜRETİCİ VE ESNAFA FİNANSMAN DESTEĞİ

Tarım sektörü ve esnaf da desteklerden önemli ölçüde yararlanıyor. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ekim ayı itibarıyla 879 bin üreticiye yaklaşık 356 milyar lira Hazine faiz destekli kredi kullandırıldı. Bu kredilerin faiz yükünün ortalama yüzde 70’lik kısmı Bakanlık tarafından karşılanarak üreticilere maliyet avantajı sağlandı.